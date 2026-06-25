Abal planta al cuatripartito y agrava la crisis del gobierno de Cambados

La crisis interna del gobierno de Cambados sumó un nuevo capítulo con la ausencia de José Ramón Abal en la reunión convocada por las otras fuerzas del cuatripartito para tratar de reconducir la tensión abierta en los últimos días. El edil de Cambados Pode no acudió al encuentro previsto para la tarde de este jueves y explicó que el motivo fue su asistencia al entierro de un fundador de su partido.

La cita había sido impulsada después del malestar generado por su voto contrario a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, un documento negociado por el ejecutivo local con los sindicatos y que incluía refuerzos en áreas como Servicios Sociales, Urbanismo y Contratación. Su rechazo obligó a retirar esa parte para desbloquear la aprobación del presupuesto y dejó al descubierto las dificultades de convivencia dentro del gobierno que encabeza Samuel Lago.

Desde Somos Cambados fueron especialmente duros con Abal, al que reprochan haber reclamado durante meses mejoras en esos departamentos y votar ahora en el mismo sentido que el PP. La formación le ha pedido que aclare si quiere seguir dentro del ejecutivo, al entender que no puede formar parte del gobierno y, al mismo tiempo, desmarcarse de acuerdos trabajados por sus socios.

El alcalde comparte buena parte de ese diagnóstico. Samuel Lago sostiene que Abal «debe darnos explicaciones de lo ocurrido» y recuerda que no es la primera vez que se produce una negativa inicial por parte del concejal de Pode. El regidor tampoco da por buena la explicación de que desconocía el documento, al señalar que «se lee en diez minutos» y que recoge plazas que el propio Abal venía reclamando en los plenos.

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El edil de Cambados Pode, por su parte, niega que exista una crisis y defiende que en democracia «unas cosas salen, otras no». Asegura que la RPT no fue pactada con él y atribuye la reacción de sus socios a que algunos integrantes del gobierno «ya se encuentran en modo electoral». Pese al ruido político generado, Abal afirma que seguirá trabajando en sus áreas «como siempre» y tratando de sacar adelante sus proyectos.