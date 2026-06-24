Educación
Vilagarcía aumenta un 66% las ayudas al Plan Madruga
La convocatoria permitirá financiar con 100 euros mensuales los servicios organizados por las Anpas para favorecer la conciliación familiar y laboral
El Concello de Vilagarcía acaba de aprobar las bases de la nueva convocatoria de ayudas municipales destinadas al Plan Madruga, el servicio que organizan las Anpas de los centros educativos para facilitar la conciliación familiar y laboral. La partida reservada por la Concellería de Educación asciende este año a 10.000 euros, lo que supone un incremento superior al 66% en solo dos ejercicios, tras pasar de los 6.000 euros de 2024 a los 8.000 de 2025.
Las subvenciones se corresponden con el curso ya finalizado, entre el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, y podrán solicitarse durante los 15 días posteriores a la publicación de la convocatoria en el BOP. El trámite deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal.
Podrán optar a estas ayudas las Anpas de centros públicos o sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y Primaria que hayan contado con Plan Madruga durante el curso. La cuantía será de 100 euros por mes de prestación, siempre que el servicio esté atendido por monitores especializados y con experiencia.
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