El trazo arousano de Henry Harmony

Henry Víctor Harmony Domínguez nació en la localidad francesa de Biarritz en 1873. Era frecuente que las familias con medios económicos tuvieran en el siglo XIX casa en Francia. La familia era parte del brazo comercial de la compañía neoyorquina P. Harmony’s Nephews and Co en san Luis Potosí, México. De herencia estadounidense, por adopción, la familia procede de la estirpe de los Ximeno García de Vilagarcía de Arousa. En 1798 su primer antepasado americano-estadounidense concibió la idea de emigrar a Pensilvania y en 1801 se subió a un barco en La Habana con ese destino. Su nombre se acomodó transmutándose de Pedro Ximeno a Peter Harmony. Su millonario éxito comercial requería de más familia y poco a poco fueron llegando sobrinos, y sobrinas, la mayoría del Salnés. Uno de sus sobrinos, Joaquín, nacido en Vilagarcía en 1803, sería el abuelo del personaje aquí recordado. Si Peter Harmony no aparece en ningún lugar en las enciclopedias, aún menos ocurrirá con Henry Harmony.

La madre, Joaquina Francisca de Borja Domínguez, era natural de Vilanova de Arousa. El intrincado árbol familiar hace que el abuelo materno de Henry y el abuelo del dramaturgo y poeta Ramón María del Valle-Inclán converjan hacia el pasado en José Antonio del Valle. Henry fue al colegio en Bayona (Francia) y se encaminó hacia las bellas artes, que estudió en Madrid, donde adquirió la pericia en dibujo, pintura, acuarela, cartelería y arte comercial.

En 1895 lo encontramos en Chile donde contrae matrimonio con Esther Benjamina María Antonieta Nillus, hija del célebre arquitecto Arnold Lucien Nillus (1843-c. 1910). Todo intento de atraerle hacia actividades más técnicas y lucrativas fracasan. Le vemos en Lima, Perú, en 1897 donde nace su hijo Arnold Julio Harmony. De ahí salta a Guayaquil, Ecuador. Se anuncia en el periódico El grito del pueblo ofreciendo trabajos gráficos, comerciales y artísticos. Vive en el Hotel París. El siguiente salto será a Costa Rica, hotel Internacional. Allí funda en 1900 el periódico El Látigo con Miguel A. Salazar del que será el director artístico encargado de las labores gráficas. La sátira política y el trazo rápido serán ya sus señas de identidad.

En algún punto se produce la separación de la familia de su esposa. La familia Nillus acaba en México donde su hijo Arnold, también Arnoldo, se educará y se dedicará a actividades del mundo de los negocios como era tradición en los Harmony. Será uno de los cuatro fundadores de la Contaduría Nacional de México (IMCP).

Volviendo a Henry, tras un paso fugaz por Nueva Orleans, enfila hacia Nueva York lugar en que transcurrirá la mayor y exitosa vida posible en el mundo del arte. En 1903, le vemos ilustrando la pantomima encabezada por Rosario Guerrero La rosa y la daga cuya crítica aparece en la prensa neoyorquina del The Evening World. Los estereotipos goyescos de las bailarinas españolas de la época están presentes en esta etapa. Su éxito le lleva a las empresas de William Randolph Hearts en las que trabajará la mayor parte de su vida.

Una de las caricaturas de Harmony. A la izquierda, su autorretrato. / FdV

Su primer gran trabajo fue ilustrar las columnas de Arthur Brisbane, el más famoso columnista de la época, para las publicaciones dominicales de Hearts. En 1921 estuvo a cargo de los dibujos ilustrativos del juicio de Sacco y Vanzetti. Tenían la extrema dificultad de que no se podían realizar en la sala, por lo que la agilidad de memoria tenía un papel determinante.

Fue columnista y desempeñó su trabajo en el mundo del espectáculo en múltiples publicaciones asociadas al teatro y el espectáculo. Dibujó cientos de escenas gráficas para la publicación The Microphone, ilustrando el mundo de la radio en la prensa gráfica. Ilustró libros infantiles para la compañía Ullman. Tuvo a su cargo el relanzamiento de la obra Artie de George Ade y fue colaborador de Stageland “The plays of the proletariat” (The Blue Book Magazine, 1909).

En su solicitud de pasaporte de 1909 se presenta como hijo de estadounidense y se menciona el año de 1900 en un lateral, que es la fecha en que emigró a EE. UU. En 1917 se casa con la noruega Alvilde Gullichsen y aparece en el certificado como viudo. Después está listado en los censos de los años 30 y 50 como residente de The Weirs, Laconia, New Hampshire. Su fallecimiento se produjo el 30 de junio de 1958 a causa de una hemorragia cerebral causada por una arterioesclerosis coronaria.

Una vida al servicio del arte y la caricatura. Estrictamente gallego

Su relación con Galicia fue continuada. Su padre Julio Harmony, no confundir con su hermano de igual nombre, aparece en los censos de A Coruña de los años 1886 y 1894 como comerciante y residente en la ciudad, con esposa: Joaquina Harmony (Domínguez Ximeno), y dos de sus hijos: Julia y Emilio. Nuestro Henry, mientras, asiste al colegio en Bayona, Francia, y luego en Madrid estudiando Bellas Artes. Su padre, Julio, será nombrado durante el periodo 1897-1905 cónsul de EE. UU. en A Coruña. Le tocó cerrar el consulado y arriar la bandera en la guerra entre España y EE. UU. El domicilio del consulado era su propia casa en la plaza de Orense, no 8 de A Coruña. El otro hermano de Henry, Julio Harmony Domínguez, se casó en dicha ciudad con Elisa Guimaraes, creándose la rama gallega de los Harmony Guimaraes. Los dos hermanos restantes mencionados, Emilio y Julia, se asentaron en Galicia igualmente.

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Finalmente, hacer notar que este año de 2026 se produce el bicentenario del nacimiento de su pariente Juan García, cuya madre doña Joaquina Porto Ximeno y el abuelo de Henry, Joaquín Ximeno, eran ambos hermanos y sobrinos de Pedro Harmony (1777-1851). Todos naturales de Vilagarcía de Arousa.