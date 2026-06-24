Terra String une con música Vistalegre y A Golpelleira

El Festival Clasclás vivió este miércoles una de las jornadas más singulares de su novena edición con un doble programa en dos escenarios patrimoniales de Vilagarcía. The Terra String Quartet, acompañado por el clarinetista Oskar Espina Ruiz, fue el gran protagonista de una propuesta que llevó la música de cámara a la Iglesia de Vistalegre y al Pazo da Golpelleira, dos espacios que reforzaron el carácter especial de una cita pensada para unir excelencia artística y entorno histórico.

La primera parada llegó por la mañana, a las 12.00 horas, en la Iglesia de Vistalegre, dentro del ciclo Clasclás Matinée. Bajo el título «La claridad del Clasicismo», la formación estadounidense interpretó un programa que reunió el Quartettsatz D.703 de Franz Schubert, las Danzas para cuarteto de cuerda del compositor Seth Grosshandler y el Quinteto para clarinete en La mayor, KV 581 de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las grandes obras del repertorio camerístico para clarinete.

La programación continuó por la noche en el Pazo de Golpelleira, donde el público pudo disfrutar de «El atardecer de los genios», un concierto centrado en el romanticismo alemán. El programa incluyó el Cuarteto para cuerdas número 6 de Felix Mendelssohn y el Quinteto para clarinete y cuerdas de Johannes Brahms, de nuevo con la participación de Oskar Espina Ruiz. La velada concluyó con un catering para los asistentes, concebido como un espacio de encuentro entre artistas y público en el propio entorno del pazo.

Público asistente a la iglesia vilagarciana. / Noe Parga

The Terra String Quartet llegó a Vilagarcía avalado por una trayectoria internacional en plena expansión. Con sede en Nueva York, la formación obtuvo en 2025 los primeros premios de concursos como Naumburg, Burdeos y Wigmore Hall. Sus integrantes se han formado en instituciones como Juilliard, Harvard, Curtis Institute of Music o New England Conservatory, y actualmente desarrollan una residencia artística en la Yale School of Music.

El clarinetista bilbaíno Oskar Espina Ruiz, afincado en Estados Unidos, completó una jornada de alto nivel interpretativo. Su carrera le ha llevado a actuar en salas y festivales de Europa, América y Asia, al tiempo que combina la actividad concertística con la docencia universitaria y la investigación musicológica.

Noticias relacionadas

El festival continuará este jueves con una nueva doble cita. A las 12.00 horas, el Salón García acogerá el concierto de Álvaro Toscano dentro del Clasclás Matinée, con un viaje por la edad de oro de la guitarra clásica entre España y América Latina. Ya por la noche, a las 21.00 horas, el Auditorio recibirá al pianista georgiano Davit Khrikuli, uno de los intérpretes más destacados de su generación, formado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y ganador del Concurso Internacional de Piano de Vigo en 2024.