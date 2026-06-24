San Xoán transcurre sin incidencias graves en O Salnés

La noche de San Xoán transcurrió de manera tranquila en la comarca de O Salnés, sin incidencias graves y con un balance muy reducido de intervenciones vinculadas al fuego. Desde el parque comarcal de bomberos de Ribadumia confirmaron que apenas tuvieron que salir de la base en dos ocasiones, ambas por hechos menores y resueltos sin consecuencias importantes.

La primera actuación se produjo a las 23.15 horas en la calle Corón, en las inmediaciones del número 48, pasada la zona de talleres Mar. El aviso hacía referencia a una hoguera que se había descontrolado parcialmente. Sin embargo, cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego ya estaba prácticamente apagado. La intervención consistió en rematar la extinción y refrescar el perímetro para evitar cualquier posible reactivación. La superficie afectada rondó los 150 metros cuadrados.

La segunda salida tuvo lugar alrededor de la 1.00 horas en la calle Sórdido, en Bamio, donde se alertó de unas cañas ardiendo cerca de varias viviendas. A la llegada de los bomberos ya se encontraba trabajando en la zona el Grupo de Emerxencias de Vilagarcía. Los efectivos del parque comarcal abastecieron de agua al camión municipal y colaboraron en una intervención que, pese a la presencia de llamas visibles, quedó controlada en aproximadamente quince minutos.

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El balance de la noche incluyó también algunas actuaciones sanitarias por quemaduras leves, atendidas por los servicios de urgencias, aunque sin mayores consecuencias. En conjunto, la jornada confirma una mayor concienciación ciudadana en torno a una tradición popular en la que el fuego y la fiesta son protagonistas, pero que exige también responsabilidad, prudencia y respeto por las medidas de seguridad.