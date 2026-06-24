Ravella confirma el cierre de O Preguntoiro y exige a la Xunta un sistema de alerta instantáneo

El Gobierno de Vilagarcía confirma lo avanzado ayer por FARO DE VIGO en relación con el enésimo cierre de la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán, como consecuencia de la existencia de materia contaminante relacionada con vertidos fecales.

Circunstancia que aprovecha el ejecutivo local para lanzar un mensaje a la Xunta de Galicia exigiéndole mayor celeridad a la hora de comunicar cualquier incidencia o alteración relacionada con el estado sanitario de las aguas de baño.

Viene esta petición a cuento de que, según Ravella, no fue hasta última hora de la mañana de ayer cuando recibió la comunicación de la Consellería de Sanidade sobre la detección de niveles de e-coli superiores a los permitidos en las muestras tomadas el día 16, es decir, una semana antes.

La playa de O Preguntoiro, esta tarde. / Iñaki Abella

Sin contraanálisis

Y no solo eso, sino que «a día de hoy aún se desconoce el resultado del contraanálisis que, supuestamente, debería haberse realizado a finales de la semana pasada o a principios de esta».

Una «lentitud en el proceso» que, advierte el Concello, «deja a la población expuesta», pues en lugar de poder adoptar medidas preventivas de inmediato, las playas se cierran días después, como sucedió tanto en esta ocasión como en otras anteriores.

Uno de los carteles que advierten de la contaminación existente, esta tarde. / Iñaki Abella

Incluso puede darse el caso de que se haga efectivo un cierre cuando las aguas ya están limpias, de ahí que el gobierno de Alberto Varela reclame al de Alfonso Rueda «un sistema instantáneo de alerta para advertir a las administraciones locales de los episodios de contaminación en playas», propiciando así que las medidas preventivas, como cerrarlas al baño, puedan adoptarse «cuando realmente son necesarias, y no días después» de los episodios contaminantes.

Cree Ravella que el actual sistema es «ineficaz» y debe ser mejorado, reclamando que, como se hace en otro tipo de emergencias, se envíen alertas instantáneas mediante sms a los alcaldes y/o autoridades competentes advirtiendo de las situaciones de riesgo «para que las medidas preventivas a adoptar puedan tener los efectos deseados».

También los vecinos reclaman en este caso mayor celeridad en los avisos y que se reponga el mástil en el que solía izarse la bandera que indica las condiciones o prohibiciones de baño.