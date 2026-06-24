El Puerto de Vilagarcía sufre el impacto de la guerra en Oriente Medio con un descenso del 24% en graneles líquidos

La guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz provocaron un acusado descenso de los tráficos mundiales de hidrocarburos por vía marítima. Y aunque Vilagarcía de Arousa esté muy lejos de la zona de conflicto en Oriente Medio, el Puerto también sufrió las consecuencias de la guerra.

El de Vilagarcía es uno de los puertos españoles que más ha crecido porcentualmente en tráficos en lo que va de año. En España hay 28 Puertos de Interés General del Estado, y el arousano cerró el mes de mayo siendo el quinto con mayor crecimiento porcentual de volumen de mercancías movidas desde enero (con respecto al mismo periodo de 2025) y el segundo de Galicia.

Pero esto no significa que el Puerto arousano haya salido indemne del terremoto geopolítico y comercial que supuso el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y Líbano, y el posterior bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas mundiales para el comercio de crudo.

Vilagarcía recibirá entre septiembre y octubre los primeros cruceros del año

Durante los cinco primeros meses de este año, el movimiento de graneles líquidos se redujo en Vilagarcía un 24 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025, y en gran parte esto se debió a la bajada de barcos con diésel, biodiésel o parafina.

Sí se mantuvieron el aceite y el metanol, pero el buen comportamiento de estas mercancías no evitó el descenso de movimientos de graneles líquidos, principalmente hidrocarburos, una situación que, sin embargo, no se produjo en todos los puertos españoles. De hecho, en el conjunto del país el movimiento de graneles líquidos se incrementó un 3,9 por ciento desde enero, en parte debido al buen comportamiento de los combustibles.

En cambio, el Puerto de Vilagarcía sí ha experimentado en lo que va de un año un fuerte crecimiento de tráficos encuadrados en la categoría de graneles sólidos (del 24 por ciento). Esto ha sido debido sobre todo a la entrada de barcos cargados de cereal.

Faro de Punta Cabalo, en A Illa. / Iñaki Abella

El tablero de madera, que es una de las mercancías más importantes del Puerto de Vilagarcía al ser una de las puertas de salida al mar de la industria forestal gallega, se mantiene con unas 100.000 toneladas. Y la línea semanal de carga rodada (ro-ro) entre Vilagarcía y Róterdam (Países Bajos) ha cumplido su primer año de funcionamiento con 320.000 toneladas movidas.

Los primeros cruceros

Vilagarcía no ha sido, históricamente, un Puerto con demasiadas escalas de cruceros. Los barcos que navegan con pasajeros frente a la costa atlántica peninsular suelen bajar en Vigo o A Coruña, dos grandes ciudades con una oferta comercial y de ocio mucho mayor, lo que va en detrimento de otras opciones, como la Vilagarcía.

En lo que va de año, no ha atracado ningún crucero en los muelles arousanos. Y no habrá ninguno tampoco en verano. Sin embargo, entre septiembre y octubre sí está prevista la llegada de cuatro cruceros.

La concesión para el restaurante del faro de Punta Cabalo es por 20 años

Si los pasajeros se quedan en la comarca, o al menos una parte de ellos, será una buena noticia para el comercio y la hostelería locales, pues estos cruceros llegarán terminada la temporada alta, en un momento del año en el que la afluencia y la rentabilidad de los negocios disminuyen mucho.

Desde la Autoridad Portuaria, de todos modos, se indica que «seguimos explorando el nicho de mercado para atraer nuevos tráficos». Tradicionalmente, Vilagarcía se ha promocionado en los mercados turísticos como el puerto natural de Santiago de Compostela, ciudad que sí figura en el itinerario de numerosos viajes organizados.

Faro de Punta Cabalo

El Boletín Oficial del Estado publica en su edición de ayer un anuncio que supone el inicio del procedimiento de concurso público para la concesión del faro de Punta Cabalo, en A Illa, y su superficie anexa con destino a un negocio de restauración.

Noticias relacionadas

La concesión es por 20 años, prorrogables durante otros diez. Hay 60 días naturales para presentar ofertas.