La modificación en la RPT causa una vía de agua en el cuatripartito cambadés

La convivencia del cuatripartito de Cambados no está resultando sencilla algo que quedó en evidencia en la última sesión plenaria, cuando el edil de Cambados Pode, José Ramón Abal, se desmarcaba de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pactada con los sindicatos por el grupo de gobierno, argumentando que no se había pactado con él ningún acuerdo para sacarla adelante.

Esa decisión le ha acarreado al independiente una dura reprimenda de varios de sus socios de gobierno hayan arremetido contra él, como es el caso de Somos que cargó contra él por haber reclamado en su día el refuerzo de las áreas de servicios sociales, urbanismo y contratación y votar ahora en contra, «lo mismo que ha hecho el PP». Somos también lanzó un reto a Abal, el de aclarar si quiere seguir formando parte del gobierno de Cambados, aludiendo a que no asiste a las juntas de gobierno y vota en contra de mociones acordadas por el ejecutivo.

El alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, coincide en gran parte con las palabras expresadas desde Somos y reconocía esta mañana que «Abal debe darnos explicaciones de lo ocurrido, porque no es la primera vez que nos encontramos con una respuesta negativa, como ocurrió con los presupuestos en un primer momento, para después acabar pidiendo una pequeña explicación». La explicación de Abal sobre que no conocía el documento no acaba de convencerle, ya que «no solo existe un acuerdo sindical, sino que el documento se lee en diez minutos y en él se incluyen tres plazas que, tanto él como el PP, llevan plenos reclamando de manera constante». También recuerda que ese documento se trató en una junta de gobierno a la que Abal no acudió

Es por ello que Lago ha decidido convocar la comisión de seguimiento del pacto de gobierno de Cambados para tratar de clarificar y cerrar esta nueva vía de agua que se abre en el interior de la misma. Será este jueves a partir de las 18.30 horas

Las tres formaciones de izquierdas que están en el gobierno ya han confirmado que acudirán, pero queda por ver que hará el edil de Cambados Pode, que no es la primera vez que ignora este marco de debate interno y deja plantados a sus compañeros al entender que no era necesaria.

Abal se mostraba esta mañana sorprendido con todo lo que ha desatado su decisión de no apoyar la RPT y, para él, «no existe ninguna crisis, esto es una democracia y unas cosas salen, otras no y ese documento no se puso encima de la mesa ni se concretó conmigo en ningún momento». El edil de Pode apunta a que lo ocurrido obedece más a que alguno de los integrantes del cuatripartito «ya se encuentra en modo electoral porque faltan diez meses para los comercios; me parece bien, pero yo voy a seguir trabajando en mis áreas como siempre e intentando sacar adelante los proyectos».

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En cuanto a la reunión de la comisión, Abal no ve necesidad e incide en que «cerramos un acuerdo de presupuesto en el que habíamos estado trabajando desde el mes de enero, unas negociaciones en las que fui flexible y no fue mi culpa que se dilatase su aprobación». Insiste en que lo importante es haber sacado el presupuesto adelante y recuerda al resto de formaciones que «una modificación en la RPT no está en el acuerdo de gobierno».