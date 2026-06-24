Golf y croquet entre pinos y brisa marina para combatir el calor en A Toxa

Las altas temperaturas que registraron en los últimos días en Galicia, y las que están por venir, son más llevaderas a la sombra de los pinos y con la brisa marina de la ría de Arousa refrescando el ambiente. Y si eso, además, se acompaña de un paisaje fantástico, un parque forestal, otro dedicado a los niños e inspirado en el mundo de fantasía de los «Grobits» y una parcela con burros «fariñeiros», entre otros muchos alicientes, queda claro que A Toxa es un buen refugio climático en el que disfrutar del verano.

Lo saben bien, por ejemplo, los cientos de jugadores llegados de diferentes puntos de España -sobre todo de Madrid- que acuden a la isla para disfrutarla y practicar deportes como el golf o el croquet en las instalaciones del Real Club de Golf La Toja.

Zona exterior del Beach Club, donde se ubican tenis, pádel, croquet y piscina. / M. Méndez

También para competir en torneos tan prestigiosos como la Copa Sénior, disputada en los últimos días en el mítico campo de la isla grovense en la modalidad «stableford», consistente en acumular la mayor cantidad de puntos en lugar de hacer el menor número de golpes.

Tras las dos jornadas disputadas, con más de un centenar de participantes, Luis Antonio Outeiriño, Fernando Leiro López y María Luisa Berlin Gómez fueron los mejor clasificados en una de las categorías establecidas, mientras que Jorge da Cunha Rivas, Cristina Berlin Gómez y Rocío Avanzini Merino dominaron la otra.

Fue una cita que alcanzaba su edición número 35 y siguieron de cerca los aficionados al golf, que desde mañana se centrarán con la LI Copa de Oro Mayores de 25 años, en este caso en la modalidad clásica y originaria de este juego, la «medal play» o «stroke play», en la que se trata de completar el recorrido con la menor cantidad de golpes posibles sumando el total de la ronda.

Coincidiendo en el tiempo con la VIII Copa de Oro de Croquet, que se disputará del 3 al 5 de julio en el campo habilitado para este deporte en el Beach Club La Toja, los golfistas volverán a cobrar protagonismo con el torneo Audi Quattro Cup 2026.

Le seguirán la XXII Copa Vilanova Peña-Nova Vila, el XVI Torneo Hoteles Norat, el XLVI Trofeo Martínez Otero, el patrocinado por Conservas Calvo e incluso la primera edición de una liga infantil, todo ello en julio.

Inauguración del Beach Club La Toja. / MUÑIZ

Esto da una idea de la relevancia social y deportiva del Real Club de Golf La Toja, con alrededor de 1.500 asociados que con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas disfrutan al máximo de este campo de juego diseñado en 1976 por Ramón Espinosa García-Bermúdez.

Un campo técnico, de nueve hoyos, «situado en una isla donde se integra a la perfección en el paisaje de la ría de Arousa, una de las más bellas de Galicia», explican desde la entidad a sus seguidores.

A lo que añaden que «el trazado bordea la ría, convirtiéndola en protagonista principal de la mayoría de sus hoyos», de ahí lo a gusto que están cuando hace calor los golfistas que compiten, se entretienen y socializan en A Toxa.

El campo de croquet del Beach Club La Toja, perteneciente al Real Club de Golf. / M. Méndez

Y es que, además de jugar al golf o al croquet, los socios disponen de una casa club con tienda de golf, cafetería y restaurante, vestuarios exclusivos, servicio de sauna gratuito, campo de prácticas, máquina expendedora de bolas, un almacén general para bolsas de palos y carritos eléctricos y otros servicios y comodidades.

A lo que hay que sumar todo lo que aporta el Beach Club, no solo por su campo de croquet, sino también por las canchas de pádel y de tenis, piscina semiolímpica, piscina infantil y un gimnasio dotado de máquinas de cardio, musculación, pesas y «todo lo necesario para completar las rutinas de ejercicio» disfrutando de unas vistas privilegiadas hacia el Club Náutico Isla de La Toja y la ría de Arousa.