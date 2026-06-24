Seguridad pública
El embalse de O Con en Vilagarcía activará sus sirenas de alarma este viernes para una prueba de seguridad
El sonido será audible a las cuatro de la tarde y Emerxencias revisará que funciona bien en todo el término municipal
Las sirenas de alarma por riesgo de inundación del embalse de O Con (Vilagarcía) volverán a sonar este viernes a primera hora de la tarde para probar el sistema de seguridad ante posibles riesgos de inundaciones.
Las alertas se harán audibles a las cuatro de la tarde en todo el municipio, en el marco de los simulacros previstos en los planes de emergencias puestos en marcha por Aguas de Galicia, que depende de la Xunta de Galicia.
El Ayuntamiento de Vilagarcía explica que coincidiendo con el ensayo, personal del Servicio Municipal de Emergencias se movilizará por las distintas zonas del territorio municipal para comprobar el nivel de audición de las sirenas, a efectos de garantizar su eficacia o, en su caso, advertir de la necesidad de adoptar medidas correctoras.
Una segunda finalidad de estos simulacros periódicos es familiarizar a la población con el sonido de las sirenas, de forma que sepan relacionarlas con un riesgo de inundación y, por lo tanto, con la necesidad de evacuar el lugar hacia las zonas seguras establecidas en el plan de emergencias en caso de necesidad.
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