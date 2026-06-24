Celebración popular
Os Duráns festejará San Pedro durante todo el fin de semana
El barrio vilagarciano programa verbenas, música, pasacalles, actividades infantiles y una sardiñada gratuita durante el fin de semana
El barrio de Os Duráns celebrará del viernes 26 al domingo 28 de junio sus fiestas en honor a San Pedro, con una programación pensada para todos los públicos. La apertura llegará el viernes con un obradoiro de taekwondo a las 19.00 horas, baile moderno de Nydia Animación y la verbena con Somoza y La Banda de Ayer. La jornada incluirá también sardiñada gratuita hasta agotar existencias. El sábado habrá pasacalles con la Fanfaría Furruxa, sesión vermú con Los Lunes al Sol, festival fin de curso de la academia Coda y verbena con Disco Euphoria, DJ Matrex y La Supermirafiori. El domingo cerrará el programa con alborada, concierto de la Banda Municipal, sesión vermú con Dieguiño y Diverneno, con colchonetas, hinchables, toro y fiesta de la espuma.
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