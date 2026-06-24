La capilla de Vista Real retoma su esplendor

Comenzó a principios de este mes de junio, pero la rehabilitación de la capilla de San Pedro, anexa al pazo de Vista Real, ya se encuentra muy avanzada, unos trabajos que están sirviendo para poner en valor el último de los espacios que quedaba para recuperar en el pazo vilanovés. Humedades en las paredes, reparar la zona del retablo y dar lustre al interior para que pueda acoger celebraciones religiosas o actos culturales en el próximo mes de agosto. La situación en la que se encontraba la antigua capilla era de total abandono desde antes de que el Concello se hiciese con las dependencias. Cuando se adquirió el pazo, la intención era repararla cuanto antes, pero se ha ido poco a poco con todo el pazo hasta que le ha llegado el turno a esta edificación anexa al pazo que también cuenta con una importante historia. En la actuación, la Diputación y el Concello anunciaron hace unas semanas que se iban a invertir más de 22.00 euros que servirán para dar esplendor a esta pequeña capilla del siglo XVIII, construida al, mismo tiempo que el pazo.

La capilla de San Pedro, un pequeño espacio consagrado que se encuentra anexo al pazo y al que se puede acceder tanto desde el exterior como desde el interior a través de una pequeña puerta. Acometer esta actuación supondrá acabar con ese proceso de transformación que ha conseguido que el pazo haya pasado de uno de los referentes opulentos del narcotráfico en la comarca a un referente en la formación laboral gracias al esfuerzo del Centro de Desenvolvemento Local (CDL), cambiando por completo su imagen de cara a los vecinos del municipio.

La actuación, que se llevará a cabo con 22.000 euros de fondos propios del Concello de Vilanova, consistirá en la integración de una imagen del patrón de la parroquia, la instalación de una campana, la adecuación del retablo, mejoras en la iluminación y el acondicionamiento exterior, con la inclusión de bancos. Cuando el pazo fue adquirido por el Concello de Vilanova había en su interior la imagen de un Cristo crucificado de considerables dimensiones. En principio, la intención era mantener esa imagen, pero la escasa calidad de la talla, así como su pésimo estado, obligó a desechar esa opción y buscar otras alternativas como las que se plantean ahora.

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El Concello de Vilanova se ha destacado en los últimos tiempos por adquirir y rehabilitar espacios religiosos para uso público. Ocurrió con la antigua iglesia de A Pastoriza, convertida a día de hoy en un espacio cultural que ha acogido actividades de todo tipo, como la presentación de libros o conciertos. También ocurrió con la pequeña capilla de Rúa Nova, en András, cedida por una propietaria y en torno a la cual se han organizado eventos sobre Valle-Inclán o la fiesta de San Miguel das uvas cada septiembre. Quedaba por rehabilitar este espacio que se encuentra en el pazo de Vista Real y que será ya visitable en el próximo mes de agosto.