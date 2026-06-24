Cambados clama contra el maltrato infantil y pide medidas para evitarlo

La plaza del Concello de Cambados reunió a cerca de un centenar de personas esta mañana en una concentración celebrada para denunciar el maltrato infantil y reclamar a las administraciones medidas eficaces para evitarlo. La concentración fue impulsada por una familia de Cambados, ejerciendo como portavoz Noelia González que, en su intervención, incidió en la necesidad de aplicar medidas de protección especiales para la infancia, además de emplazar a las personas a no minimizar las señales de alerta porque «una intervención temprana puede evitar una infancia rota».

El acto contó también con la presencia del alcalde, Samuel Lago, y del edil José Ramón Abal, que mostraron todo el apoyo a la reivindicación y a la familia que la impulsó. Esta tiene a un pequeño cuya madre, hermana e hija de las personas que impulsaron la concentración, habría maltratado supuestamente al pequeño mientras residía en Valga con un compañero sentimental. La familia trató de denunciar siempre estos hechos, pero la administración no actuó hasta finales del mes de marzo de 2024, cuando el menor ingresó en coma en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y fueron los propios médicos los que alertaron de que las heridas eran compatibles con un caso grave de maltrato.

Participantes en la concentración de esta mañana en Cambados / FdV

Esta situación abrió una investigación judicial que culminará este jueves con la celebración de un juicio en el que la madre del menor y su pareja se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 20 años de prisión y una indemnización de 50.000 euros por varios delitos de lesiones y violencia familiar cuando su hijo contaba con apenas un año y medio de vida. Con este acto, explica González, «tratamos de concienciar a la gente para que no tenga miedo a actuar y evitar que se registren casos como el de mi sobrino». Insiste que «hay que visibilizar el maltrato infantil, que es una realidad que existe y se debe trabajar más en la concienciación y en la puesta en marcha de protocolos para evitarlo», recordando que «no solo provoca daño físico a los pequeños, sino un daño psicológico muy difícil de reparar que se extiende al resto de la familia».

Noticias relacionadas

Pomperos

El acto finalizó con una canción de esperanza para la infancia y con el reparto de pomperos entre todos los participantes, «porque todos hemos tenido alguna vez un pompero en las manos, con la ilusión de ver volar las pompas de jabón que se crean con delicadeza y pasión porque son frágiles; la infancia es como una de esas pompas de jabón y cada una de ellas debe representar a un niño que viva sin miedo a ser maltratado». Durante el acto también se repartieron trípticos sobre cómo y a quién recurrir en caso de presenciar una situación de maltrato a un menor y se reclamaron más medidas de protección por parte de la administración para los más pequeños para evitar las infancias rotas.