Adega resume medio siglo de ecologismo gallego en A Xunqueira

El parque de A Xunqueira se convertirá estos días en un espacio para la memoria ecológica y la reflexión ambiental. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, celebra sus 50 años de trayectoria con una exposición al aire libre que repasa los principales riesgos medioambientales de Galicia y la respuesta social articulada durante las últimas cinco décadas. Bajo el título «Adega: 50 anos coidando a terra», la muestra combina divulgación, memoria y una puesta en escena concebida para llamar la atención del público.

La apertura oficial contó con la participación de la teniente de alcalde, Tania García, y del concejal de Turismo, Álvaro Carou, que realizaron una visita guiada acompañados por responsables del colectivo ecologista. El recorrido arranca con una recreación evocadora de los bidones radioactivos vertidos en la Fosa Atlántica entre 1949 y 1982, uno de los episodios que marcaron la conciencia ambiental en Galicia y que desembocó en una intensa lucha social hasta la prohibición definitiva de esta práctica. Esa primera parada también remite a otros episodios de riesgo, como los depósitos tóxicos, inflamables y corrosivos que transportaba el carguero Casón cuando acabó varando en las costas de Fisterra en 1987.

A partir de ahí, la exposición se despliega a través de 16 paneles instalados sobre tótems cúbicos diseñados con materiales reutilizados. Fotografías, textos y recursos gráficos permiten reconstruir los principales hitos del movimiento ecologista gallego, desde los orígenes de Adega hasta la importancia del voluntariado activo y de la organización ciudadana en defensa del territorio.

Un total de 16 paneles contiene la exposición. / FdV

La muestra dedica también un espacio destacado a la educación ambiental, entendida como una herramienta imprescindible para prevenir nuevas agresiones al medio. Los incendios forestales y la planificación del monte, los vertidos radioactivos en el Atlántico, la amenaza continuada de las celulosas, la expansión eólica, las catástrofes marítimas del Casón y el Prestige, la campaña antinuclear de Xove o la actividad extractiva sin control forman parte de un relato que no solo mira al pasado, sino que interpela al presente.

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Con esta exposición, Adega reivindica medio siglo de trabajo en defensa de la tierra y recuerda que la protección ambiental exige memoria, vigilancia y compromiso colectivo. La propuesta convierte A Xunqueira en una parada abierta a toda la ciudadanía para comprender mejor los conflictos que han marcado Galicia y los desafíos que todavía siguen pendientes.