Xoves Abertos vuelve a unir compras, música y hostelería en Vilagarcía

La asociación Zona Aberta y el Concello de Vilagarcía vuelven a unir comercio, hostelería y música en una nueva edición de Xoves Abertos, una iniciativa pensada para dinamizar las calles durante el verano y animar a vecinos y visitantes a consumir en los establecimientos locales. El ciclo combinará conciertos en diferentes zonas de la ciudad, siempre a las 21.30 horas, con sorteos entre los clientes que realicen compras en los locales asociados.

La presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, explicó que el objetivo es mantener una fórmula que permite «dinamizar y combinar comercio y hostelería». Los tickets de compra se recogerán para participar en los sorteos que se celebrarán durante los propios conciertos. La entidad mantiene además la colaboración iniciada el año pasado con Corticata, por lo que los premios serán packs de experiencias para dos personas, con propuestas como rutas en kayak por parejas.

El primer concierto será el día 25 en As Pistas, en una programación que continuará por distintos espacios de Vilagarcía. El cartel incluye actuaciones de Perfect Strangers, Algo pasa con Mery, Giulia Bianco, Los Bics y The Velvet Crab, con paradas en enclaves como Méndez Núñez, A Baldosa, O Castro y Arzobispo Xelmírez. Louzán subrayó que la asociación quiere dar protagonismo a grupos del entorno y «dar voz a la gente nueva», además de invitar a la ciudadanía a disfrutar de los conciertos y a comprar en el comercio local.

En la presentación también participaron Hugo Reiriz y Jesús Diéguez, integrantes del grupo vilagarciano Los Bics, que actuarán dentro del ciclo. Ambos se mostraron «encantados de participar» en una propuesta que permite llevar la música a la calle. La formación trabaja con versiones de grupos pop y pop rock, en una línea pensada para conectar con un público amplio.

El concejal Álvaro Carou destacó la colaboración municipal dentro del programa VGA 365, que funciona como paraguas para numerosas iniciativas a lo largo del año. El edil definió a Zona Aberta como «un elemento muy importante» para la dinamización de la ciudad y se mostró convencido de que Xoves Abertos volverá a funcionar «como siempre». Carou recordó que Vilagarcía vive meses de gran actividad, tanto por la población local como por los visitantes que llegan cada día a «la única ciudad de la Ría de Arousa», y valoró que el talento local pueda mostrar su trabajo en espacios abiertos.

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La presentación sirvió también para abordar la situación del comercio ante el inminente inicio de las rebajas de verano. Louzán se mostró crítica con un calendario que, a su juicio, no responde a la realidad del sector. «Son unas rebajas que no deberían comenzar. Estamos empezando el verano y no tiene sentido», afirmó. La presidenta de Zona Aberta defendió que el periodo debería retrasarse hasta septiembre, aunque admitió que Vilagarcía llega a esta campaña con factores positivos. La afluencia de gente de fuera, la conexión ferroviaria, la oferta de servicios y las buenas temperaturas ayudan, señaló, a encarar las próximas semanas con algo más de optimismo.