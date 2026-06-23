Vilanova refuerza la calidad hostelera con el Obradoiro Mar de Santiago

Vilanova de Arousa continúa apostando por la formación para el empleo con la puesta en marcha del Obradoiro Dual de Emprego Mar de Santiago V, una iniciativa especializada en hostelería que ya se desarrolla en las instalaciones del Centro de Desenvolvemento Local, en el Pazo de Vista Real. El programa permitirá mejorar la cualificación profesional de veinte personas desempleadas, diez en cocina y diez en sala, a través de una formación teórico-práctica remunerada que se prolongará desde el 16 de junio hasta el 15 de marzo de 2027.

El acto de inauguración contó con la presencia del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández; el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán; el diputado provincial y concejal Javier Tourís; la directora del obradoiro, Beatriz Regueira; el equipo docente y el alumnado participante. La visita sirvió para conocer los espacios formativos, los recursos disponibles y el planteamiento de un programa orientado a reforzar un sector estratégico para la economía local, comarcal y autonómica.

Entre las actividades previstas figuran la elaboración de 40 menús semanales para Cáritas, catas de productos autóctonos, presentaciones culinarias, coctelería, pinchos, platos completos, servicios de cáterin para eventos municipales y muestras solicitadas para entidades locales. El alumnado trabajará además aspectos como el tratamiento del producto, el emplatado, la atención al público, el servicio, la limpieza y el montaje y desmontaje de espacios.

Las autoridades pusieron en valor esta formación. / Noe Parga

Gonzalo Durán trasladó a los participantes un mensaje de confianza sobre su futuro profesional. «Si queréis ganaros la vida en esto y con la titulación que obtendréis, habrá trabajos bien remunerados para vosotros», señaló el regidor, que recordó que en muchas ocasiones el alumnado empieza a recibir ofertas antes incluso de finalizar el curso.

Javier Tourís puso en valor la calidad del equipo docente, al que definió como «de lo más top de Galicia», y animó a los alumnos a aprovechar una oportunidad muy demandada. También recordó que Vista Real acoge el polo de emprendimiento de Vilanova, donde podrán recibir orientación quienes quieran poner en marcha su propio negocio.

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Por su parte, Pablo Fernández destacó el esfuerzo del Concello para sacar adelante el obradoiro y subrayó que el profesorado será clave para «pulir el talento» de los participantes. El delegado territorial incidió también en que el resultado dependerá de la «actitud y ganas» del alumnado, al tiempo que recordó que la Xunta financia esta iniciativa con 454.552 euros y que en la provincia de Pontevedra se han aprobado 24 obradoiros duales, con una inversión próxima a los 11 millones de euros.