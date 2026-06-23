Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menú del súperConcellos libres de eucaliptoCondena Ábalos, Koldo y AldamaFlota de SardinaOperación salida CeltaSueldos Celta FortunaOleada robos
instagramlinkedin

Sucesos

Vilagarcía: Tres individuos identificados tras el robo de pulpo en un supermercado

En la misma jornada, la Policía Local de Vilagarcía también intervino para ayudar a una mujer mayor desorientada que necesitaba medicación.

Una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía.

Una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Anxo Martínez

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía identificó a última hora de la tarde del lunes a tres personas, como presuntas autoras de un hurto de pulpo en el supermercado Mercadona, situado en la zona del Puerto.

Una patrulla de la policía municipal localizó a los investigados en el Jardín del Centenario. Tras los hechos, la encargada del establecimiento comercial salió tras ellos y dio la voz de alarma, aportando datos precisos a la policía sobre la descripción de los ladrones y la dirección que habían tomado.

En el operativo participó también la Policía Nacional.

Por otra parte, agentes de la Policía Local vilagarciana auxiliaron el mismo lunes por la tarde a una mujer de edad avanzada, que se encontraba desorientada en la terraza de un local hostelero de Doutor Tourón, que frecuenta.

Noticias relacionadas

Gracias a la colaboración del personal de la cafetería y de los vecinos, la policía logró dar con la persona que cuida a la mujer por las tardes. El lunes, cuando la cuidadora llegó al domicilio, la mujer ya no se encontraba en él, y salió a buscarla, pues necesita medicación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identifican al hombre hallado muerto en el puerto de Cambados
  2. Hallan en Fisterra restos del marinero de Cambados desaparecido en el naufragio del «Sin Querer Dos»
  3. Daniel Dorado impulsa una campaña masiva que se hace viral para reclamar la neurorrehabilitación de su padre Agapito
  4. Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia
  5. La Policía de Vilagarcía precinta un local hostelero de Doutor Carús tras hallar droga en una inspección
  6. Un policía local de Vilanova besa el paso de cebra en el que ayudó a cruzar a escolares durante más de 30 años
  7. Una vilagarciana víctima de trata de personas y violencia machista: «Cuando la vida nos rompe hay que convertir las heridas en fuerza»
  8. Gardacostas auxilia en Vilagarcía a un velero y decomisa más pulpo y nécora

Vilagarcía: Tres individuos identificados tras el robo de pulpo en un supermercado

Vilagarcía: Tres individuos identificados tras el robo de pulpo en un supermercado

La sardina de San Juan moja el pan desde 8 euros el kilo en las plazas de abastos

La sardina de San Juan moja el pan desde 8 euros el kilo en las plazas de abastos

Xoves Abertos vuelve a unir compras, música y hostelería en Vilagarcía

Xoves Abertos vuelve a unir compras, música y hostelería en Vilagarcía

Pésdebarro lleva al Castro Alobre una nueva defensa de la cultura propia

Pésdebarro lleva al Castro Alobre una nueva defensa de la cultura propia

Luis Arosa pide coordinación para agilizar la salida de las playas

Luis Arosa pide coordinación para agilizar la salida de las playas

El vilagarciano Eduardo Abad abandera en el Congreso el debate sobre la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo

El vilagarciano Eduardo Abad abandera en el Congreso el debate sobre la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo

O Piñeiriño prende la gran noche de San Xoán con El Combo Dominicano

O Piñeiriño prende la gran noche de San Xoán con El Combo Dominicano

La Mancomunidade refuerza en China la promoción exterior de O Salnés

La Mancomunidade refuerza en China la promoción exterior de O Salnés
Tracking Pixel Contents