Vilagarcía: Tres individuos identificados tras el robo de pulpo en un supermercado

La Policía Local de Vilagarcía identificó a última hora de la tarde del lunes a tres personas, como presuntas autoras de un hurto de pulpo en el supermercado Mercadona, situado en la zona del Puerto.

Una patrulla de la policía municipal localizó a los investigados en el Jardín del Centenario. Tras los hechos, la encargada del establecimiento comercial salió tras ellos y dio la voz de alarma, aportando datos precisos a la policía sobre la descripción de los ladrones y la dirección que habían tomado.

En el operativo participó también la Policía Nacional.

Por otra parte, agentes de la Policía Local vilagarciana auxiliaron el mismo lunes por la tarde a una mujer de edad avanzada, que se encontraba desorientada en la terraza de un local hostelero de Doutor Tourón, que frecuenta.

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Gracias a la colaboración del personal de la cafetería y de los vecinos, la policía logró dar con la persona que cuida a la mujer por las tardes. El lunes, cuando la cuidadora llegó al domicilio, la mujer ya no se encontraba en él, y salió a buscarla, pues necesita medicación.