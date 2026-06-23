Vilagarcía celebra la diversidad con cine y un espectáculo de calle

Vilagarcía celebrará este viernes y sábado el programa «Vilagarcía Diversa e Orgullosa» con dos actividades organizadas por el área de Igualdade en un marco festivo, de respeto y tolerancia. La bandera arco iris luce desde este lunes en el balcón del Concello con el lema «O que queira entender, que entenda», en un acto presidido por el alcalde, Alberto Varela, y la concejala Tania García.

La programación comenzará el viernes 26, a las 20.30 horas, en el Salón García, con la proyección de «Maspalomas», con entrada libre hasta completar aforo y la colaboración del Cine Club Ádega. El sábado, Nelson Quinteiro llenará de color las calles con «A Xente da Vila», un espectáculo reivindicativo y festivo que se desarrollará entre las 12.30 y las 14.00 horas.