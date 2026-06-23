Vecinos de Bouza de Abaixo denuncian que la calle está impracticable por obras

Residentes en A Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, se muestran molestos con el Ayuntamiento de Vilagarcía y con la empresa que está ejecutando las obras de reforma de la calle, pues sostienen que han dejado la calle impracticable para las personas mayores o con problemas de movilidad.

La asociación de vecinos del barrio, que preside Cándido Meixide, se ha hecho eco de las quejas, asegurando que, «hay viviendas que van a quedar aisladas» durante más de dos días, debido al festivo de San Juan.

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Además, los vecinos están preocupados por la posibilidad de que se produzca una emergencia y tenga que acudir una ambulancia del 061. «Pedimos que al menos que hagan un camino pisado y seguro para evitar accidentes», apunta la asociación. El colectivo cree que garantizar la movilidad es imprescindible.