La sardina de San Juan moja el pan desde 8 euros el kilo en las plazas de abastos

Sardina de la «motora» desde 8 euros el kilo y la del «xeito», a 10 o 12. A mayores, las tiras de costilla de cerdo para hacer churrasco, también a 8, mientras que el «jurel de asar» o «sardiñeiro», a 7.

Son algunos de los precios que se manejan en plazas de abastos como la de Vilagarcía esta mañana, siento estos mercados punto de visita casi obligada en toda la comunidad para muchos de los que se disponen a celebrar la noche mágica de San Juan por todo lo alto y al lado de las hogueras.

«Hay sardina en abundancia y tiene una gran calidad», aseguran en Pescados Anita, donde a las nueve de la mañana descargaban una gran cantidad de cajas de sardina para montar sus puestos del mercado vilagarciano con la esperanza de vivir una gran jornada de ventas.

La preparación de la plaza de abastos de Vilagarcía para una de las jornadas más importantes del año. / M. Méndez

Tanto en este puesto como en otros de la plaza vilagarcía y de tantos otros mercados había ya bolsas y cajas apartadas a primera hora.

«Hay gente que viene por la mañana a mirar y comprar, pero otros muchos clientes realizan sus pedidos con días de antelación para no llevarse la sorpresa de quedar sin sardina en una fiesta tan importante como la de San Juan», detallan los placeros.

Otros explican que «los pescadores llegaron a puerto con grandes capturas en las redes, aprovechando que las condiciones del mar eran muy favorables para trabajar, de ahí que haya tanta sardina a la venta y su precio sea bajo, en comparación con lo ocurrido otros años, cuando llegó a venderse a 15 y 18 euros el kilogramo».

Las vendedoras Natalia Alonso y Tania Chao, esta mañana. / M. Méndez

Natalia Alonso, con una camiseta en la que puede leerse la popular frase que dice que «por San Xoán, a sardiña molla o pan», en alusión a la grasa que suelta en este que es su mejor momento del año, estaba radiante mientras montaba su puesto.

«Hay mucha sardina y la que hemos podido conseguir para nuestros clientes, que es del ‘xeito’, tiene una calidad excelente», asegura esta placera que adquirió su mercancía en la lonja de Cambados.

Cerca de ella, Tania Chao, de Mariscos Gallego, que si bien no vende sardina, sí dispone de otros muchos productos con importante salida en la fiesta de San Juan.

Manuel Méndez / Edgar Melchor

Al igual que tienen enorme tirón la costilla de cerdo y los chorizos criollos, que son otro clásico de las hogueras en la noche que celebra el solsticio de verano, aunque sea con retraso.

Y es que la carne, como sucede con el mejillón, que está de vuelta en los mercados, sirve de acompañamiento de la sardina al lado de las hogueras. Aunque el costillar también es el plato principal de muchas fiestas, sobre todo para aquellos que no quieren pescado.

«Es un día importante de ventas también para nosotros», esgrime José Manuel Limeres, uno de los más conocidos carniceros de la plaza de Vilagarcía de Arousa.

«Las tiras de costilla han subido un poco ya hace semanas, peo tratamos de mantenerlas en 8 euros el kilo», explica este vendedor mientras muestra la materia prima del afamado churrasco.