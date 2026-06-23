Sabia Vella quiere crear una cooperativa para abrir una residencia

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Sabia Vella de Galicia propone la constitución de una cooperativa para crear una residencia de personas mayores en Meis. En concreto, el colectivo propone a través de un comunicado situar esta residencia en el antiguo hotel Vialmar, situado detrás de la gasolinera Galp de la Autovía do Salnés.

Desde Sabia Vella plantean que para llevar a buen puerto este proyecto, «serían necesarias 50 o 60 personas interesadas, de las cuales de momento solo están inscritas el 50 por ciento».

La asociación indica asimismo que «formar parte de la cooperativa no conlleva desembolso económico importante, no más que el costo de la notaría y la minuta de algún técnico, no abonando cantidad alguna hasta que los interesados hagan uso de la residencia y servicios varios».

Sabia Vella plantea que en O Salnés no hay suficientes plazas de residencias para personas mayores, de ahí que consideren que sería positivo crear una cooperativa de personas interesadas. En el caso del Vialmar, fue en su día un hotel, y tiene una superficie construida de 4.000 metros cuadrados y otros 5.000 metros de terrenos, «que bien podría servir, para después de remodelar, funcionar como residencia de mayores y centro de día».

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«Pueden formar parte de esta cooperativa todas aquellas personas jubiladas o pensionistas que se sientan solas y quieran compartir su día a día con otros semejantes, sean en este momento dependientes o no», dice la asociación. Los interesados pueden llamar al teléfono 672 266 435.