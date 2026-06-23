La playa de O Preguntoiro (Vilagarcía), cerrada al baño en plena ola de calor por presencia de enterococos y «E. coli»

«Contaminación temporal del agua de baño con enterococos intestinales y/o Escherichia coli». Este es el mensaje que, acompañado de un contundente «prohibido bañarse», se encuentran los vilagarcianos que acuden a la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán.

La misma, por cierto, en cuyas aguas se bañaban decenas de personas el pasado fin de semana mientras se disputaba también en ellas la Bandeira Concello de Vilagarcía de traineras.

Queda patente, una vez más, que muy a pesar de los vilaxoaneses el suyo es un arenal venido a menos, a pesar de que en el pasado llegó a lucir la bandera azul que tantas veces se quiso recuperar desde que se perdió.

El cartel que puede verse en la playa de Vilaxoán. / MJE

Pero O Preguntoiro sufre cada invierno la pérdida de arena y padece estos episodios de contaminación con excesiva frecuencia, de ahí su declive.

Los usuarios, entre sorprendidos e indignados, aseguraban al llegar que desconocían la existencia de esta prohibición hasta que, ya con los pies en la arena y deseando darse un chapuzón, se toparon los carteles.

Un niño colaborador

Usuarios que también agradecen la presencia de un niño que, como si fuera un juego, se dedica a ir corriendo de un lado a otro para advertir de la prohibición a los bañistas a medida que van llegando.

Pero oficialmente se desconocía este enésimo cierre de O Preguntoiro por la presencia de aguas fecales en el mar, de ahí que además de desaconsejarse el baño por motivos de salud, resulte igual de desaconsejable estar cerca de la zona del vertido, por aquello del olor que desprende.

De todos modos, la ola de calor que lleva a tantos ciudadanos a las playas con la intención de darse un baño con el que combatir el calor extremo, hace que algunos de los usuarios de O Preguntoiro hagan caso omiso de la prohibición y se lancen igualmente al agua.

Un niño se encargaba de trasladar la noticia del cierre a cuantos iban llegando. / MJE

Uno de los episodios más graves de cuantos se han registrado en este arenal se vivía en verano de 2024, cuando la Consellería de Sanidade comunicaba al Concello de Vilagarcía la presencia de Escherichia coli por encima de los parámetros permitidos (1.200 nmp/100 ml, cuando el máximo admisible es de 800), recomendando a los usuarios «abstenerse» de bañarse mientras la situación no se corrigiera.

Un año antes, en septiembre de 2023, el arenal también había sido cerrado al baño y se colocó incluso la bandera roja debido a un episodio de contaminación microbiológica.

Situaciones similares a las que se registraron en los veranos de 2022 y 2020, cuando las autoridades sanitarias también desaconsejaron el baño de forma preventiva por picos de la bacteria, a menudo relacionados con vertidos fecales puntuales.

A pesar de la prohibición, algunos optan por bañarse igualmente. / MJE

Como se ha explicado en otras ocasiones en FARO, puede decirse que, en general, las aguas de la ría de Arousa suelen registrar niveles de excelente calidad, pero O Preguntoiro es un punto que ha estado bajo vigilancia y sospecha en los últimos años a causa de la E. coli, una bacteria que habita naturalmente en los intestinos de personas y animales. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas y vitales para la digestión, algunas pueden causar graves infecciones intestinales, urinarias o respiratorias.

El cierre de O Preguntoiro coincide en el tiempo con una nueva jornada de presentación de la Campaña de Verano de Seguridad Náutica que desarrolla el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para concienciar sobre la necesidad de cumplir las normas de seguridad establecidas para las motos de agua y fomentar las conductas cívicas entre los usuarios.

La playa de O Preguntoiro, esta tarde. / MJE

Hay que aludir a ello porque desde la Dirección General de la Marina Mercante se alude a la ría de Arousa como un punto conflictivo.

Se explica, por ejemplo, que si bien el porcentaje de emergencias que afectan a las motos de agua es más bajo en Galicia que en Cataluña, Andalucía o la zona de Levante, los datos también resultan preocupantes.

La Capitanía Marítima de Vigo, por ejemplo, es la que más emergencias relacionadas con motos de agua ha registrado en lo que va de año en Galicia, mientras que la Capitanía Marítima de Vilagarcía es la que presenta un mayor porcentaje de denuncias y expedientes sancionadores graves.

Motos de agua en la ría de Arousa. / Iñaki Abella

Tanto es así que el 35,3% del total de denuncias registradas en la ría el año pasado tenían como protagonista una moto de agua (33), y a ellas correspondieron el 36,26% de los expedientes sancionadores graves (33).

De ahí la relevancia de la campaña lanzada con el lema «En la moto náutica, sensatez» y el hashtag #SensatezEnElMar, que cuenta con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (Anen) y la Guardia Civil.

El objetivo, explican en Salvamento Marítimo, es «reducir el número de emergencias en toda la costa, ya que en 2025 se incrementaron un 11% con respecto al año anterior».

Pero también «disminuir los expedientes sancionadores que abren las Capitanías Marítimas a las motos náuticas, que superaron en 2025 el 20% de los expedientes sancionadores graves totales que se tramitan en las mismas», siendo este un porcentaje «que se mantiene al alza desde el año 2020».