Pésdebarro lleva al Castro Alobre una nueva defensa de la cultura propia

Folk no Alobre cumple diez ediciones y lo hará este año abriendo el verano cultural de Vilagarcía. El festival organizado por la asociación Pésdebarro con la colaboración del Concello cambia de fecha y se adelanta dos meses respecto a su ubicación habitual en el calendario. Deja el primer domingo de septiembre para celebrarse el próximo 5 de julio en el parque de O Castriño, con una programación que volverá a combinar música, baile, patrimonio, artesanía, juegos populares y convivencia alrededor de la cultura tradicional gallega.

La concejala de Cultura, Sonia Outón, destacó en la presentación el recorrido de una cita que cumple una década llevando la cultura gallega al entorno del Castro Alobre. «Llevamos diez años apoyando este festival, que fue creciendo», señaló la edil, que puso el acento en la consolidación de un evento que mantiene su identidad pese al paso del tiempo y que este año se convierte en una de las primeras grandes propuestas festivas del verano vilagarciano.

El portavoz de Pésdebarro, Daniel Abad, reivindicó precisamente esa filosofía. Recordó que el proyecto viene creciendo desde 2017, pero quiso dejar claro que su objetivo no es transformarse en una cita masiva. «No aspiramos a ser un macrofestival, sino un evento de aquí para aquí», explicó. La décima edición se plantea así como una nueva apuesta por la defensa de lo material y lo inmaterial, por aquello que identifica al territorio y por una cultura entendida no solo como espectáculo, sino también como herramienta de comunidad. «Seguimos creyendo en la defensa de la cultura como una herramienta para construir comunidad», añadió.

Hubo una demostración de canto popular. / Noe Parga

La jornada comenzará a las 11.00 horas en la Praza da Ravella con el recorrido As peñas no Alobre, en el que participarán Xurxo Souto y Os Demos da Petaca. La ruta contará con un guía que explicará los espacios por los que discurra el itinerario, reforzando el vínculo entre patrimonio, memoria y música. A las 13.00 horas llegará la sesión vermú con Brais das Hortas y a las 14.00 horas se celebrará el xantar popular en O Castriño.

La actividad continuará por la tarde con un obradoiro de baile suelto y foliadas a partir de las 16.00 horas. Durante toda la jornada habrá también feria de artesanía y juegos populares, pensados para abrir el festival a públicos de todas las edades y mantener ese carácter participativo que define la propuesta. La recta final llegará desde las 19.00 horas con los conciertos de las Pandereteras de Pésdebarro, Os Demos da Petaca, la foliada Asalto de Más de Pesdelán y Os Carunchos. El cierre será una foliada libre, concebida para hacer desaparecer la barrera entre escenario y público y permitir que todos puedan cantar, bailar y formar parte de la celebración.

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El alcalde, Alberto Varela, destacó la evolución de una iniciativa que «de una buena idea» ha pasado a convertirse en «un proyecto consolidado». Enmarcó Folk no Alobre dentro de la estrategia VGA 365, con eventos repartidos durante todo el año, y defendió la necesidad de que Vilagarcía apueste por «lo nuestro» y por las romerías más auténticas. También subrayó el papel de Pésdebarro y el respaldo económico del Concello en una colaboración de la que, dijo, el gobierno local se siente «muy orgulloso». «Vilagarcía non para», resumió el regidor, antes de desear que el tiempo acompañe a una jornada llamada a llenar O Castriño de música, tradición y comunidad.