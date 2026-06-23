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Medio Ambiente

Paneles divulgativos que alertan del riesgo de inundaciones en el Umia

Son 17 los que se han instalado en varios puntos del río, distribuidos por los municipios de Cambados, Ribadumia y Vilanova de Arousa

Carteles instalados por Augas de Galicia en zonas innundables del río Umia.

Carteles instalados por Augas de Galicia en zonas innundables del río Umia. / FDV

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Adolfo Gago

O Salnés

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, instaló la semana pasada un total de 17 paneles informativos en diferentes puntos identificados por el riesgo de inundación en el entorno del río Umia. Todos ellos se sitúan en los municipios de Cambados, Ribadumia y Vilanova de Arousa.

El objetivo de esta señalización es concienciar a la ciudadanía sobre los peligros e implicaciones asociadas a los episodios de lluvia intensa, así como sobre las medidas preventivas y pautas de actuación recomendadas en caso de que se produzca un fenómeno meteorológico adverso.

En concreto, se han colocado un total de 17 carteles de distintos tipos (ocho reducidos, seis generales a dos caras, cinco generales a una cara y dos infantiles) en el área de riesgo potencial significativo de inundación del río Umia. Tal y como se recoge en el Plan de Xestión do Risco de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costra, esta zona pertenece al grupo IV, que es quel en el que están incluidas las áreas fluviales de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se acaben registrando desbordamientos.

La colocación de estos elementos tiene como principal objetivo mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los ríos y reforzar la seguridad y las medidas de protección de la ciudadanía. Se trata de un trabajo enmarcado en el plan estratégico y que da continuidad a la instalación de estos paneles en otras zonas sensibles.

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En el caso concreto de las actuaciones de señalización en estos tres municipios, los trabajos para instalar los carteles se enmarcan en el contrato del organismo hidráulico autonómico para la prestación del servicio de concienciación y divulgación del riesgo de inundación y señalización de las áreas que se encuentran en esta situación, que cuenta con una inversión global de cerca de 700.000 euros. Dentro de este contrato y del plan estratégico se desarrollan también talleres en los centros de educación infantil y primaria existentes en las proximidades de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación.

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