El olor de las «milagrosas» hierbas de San Xoán impregna la comarca

Ante la celebración de la noche mágica de San Xoán hay cosas que no deben faltar en cada casa: las sardinas, el pan de maíz en el que mojar su grasa, el churrasco, para aquellos que prefieran la carne, una buena hoguera con la que espantar a los malos espíritus, aunque eso de prender fuego no está al alcance de todos, y una importante cantidad de hierbas aromáticas.

Debidamente tratadas, siguiendo un ritual que pasa de generación en generación, estas últimas son hierbas con poderes milagrosos cuando llega San Juan, de ahí que muchos las recolecten durante días y otros las compren esta misma mañana.

Por ejemplo, en las plazas de abastos, donde salen a 2 o 3 euros el manojo. En la de Vilagarcía de Arousa, por ejemplo, vende Dolores, una vecina de Vilanova que los tiene a 2,50, y explica que deben hacerse «con 9, 11 o 13 tipos de plantas diferentes, siempre impares».

La preparación de la plaza de abastos de Vilagarcía para una de las jornadas más importantes del año. / M. Méndez

Los suyos son ramos con 11 variedades, entre las que se encuentran la hierbaluisa, la ruda, romero, la propia hierba de San Juan o hipérico y la lavanda.

Tambien suelen utilizarse el helecho macho, hinojo (fiuncho), malva, codeso, laurel, sauco, nogal, rosas silvestres y las hojas de vid o higuera, entre otras plantas tan válidas como las propias hogueras para espantar a las «meigas» o sanar cuerpo y alma.

Manuel Méndez / Edgar Melchor

La tradición dice que hay que meterlas en agua al atardecer para usarlas mañana, ya sea para espantar a las «meigas» o, simplemente, para lavarse con un agua de aroma inconfundible.

Pueden recordarse las características de algunas de las plantas más usadas, puesto que incluso las hay con propiedades medicinales:

Malva

Flores de malva, con su característica forma de corazón alargado / Natubico (CC-BY-SA-3.0)

Nombre científico: Malva sylvestris

La malva es una flor delicada, que crece aislada y que no es fácil de encontrar. Se distingue por su color y la característica forma de sus pétalos, parecida a un corazón alargado.

En medicina tradicional se utiliza para ayudar a paliar los problemas gastrointestinales en forma de infusión gracias a sus grandes propiedades dietéticas. En ciertos países, como China, también sirve como alimento.

Romero

Arbusto de romero en un parque compostelano / CSM

Nombre científico: Salvia rosmarinus

Es un arbusto aromático muy común, por lo que no es difícil de encontrar. Sus hojas son duras y alargadas, muy abundantes, y crecen rodeando el tallo en forma de espiral. La forma más sencilla de identificarlo es, evidentemente, por su fuerte olor.

Además de su uso culinario, el romero no se queda atrás en propiedades medicinales: en forma de aceite puede ayudar a las personas con artrosis o artritis; como infusión, ayuda a paliar la tos. También ayuda a subir la tensión y mejorar la circulación sanguínea. Y, por último, destacamos sus propiedades cicatrizantes.

Helecho

Fento o helecho macho, la base de nuestro ramo de San Juan / CSM

Nombre científico: Dryopteris filix-mas

El helecho, que en gallego se llama «fento», es muy común. Hay infinidad de variedades, algunas de ellas consideradas invasoras. Para el ramo de hierbas de San Juan no vale cualquiera, sino que tiene que ser helecho macho. En contraposición con otras variedades, su tallo es duro, sus hojas gruesas y las semillas están alojadas en dos líneas en el revés de cada una de las hojas.

Entre las hierbas de San Juan, el helecho es el que tiene menos propiedades medicinales, aunque se ha documentado su uso tradicional como remedio contra los parásitos intestinales.

Hinojo

Planta de fiúncho (hinojo) en flor, en la orilla de un curso de agua / CSM

Nombre científico: Foeniculum vulgare

El olor anisado tan característico del «fiuncho» no deja lugar a dudas. Es de crecimiento rápido, pudiendo llegar a medir dos metros. Sus flores son múltiples y de color amarillo, el tallo principal es grueso y fibroso, con un tono verde claro.

Sus usos culinarios y medicinales vienen de antiguo y son bien conocidos. Es beneficioso para la conjuntivitis y otras inflamaciones del ojo y tiene también propiedades diuréticas.

Hierbaluisa

Arbusto de hierbaluisa de gran tamaño en una zona verde de Compostela / CSM

Nombre científico: Aloysia citriodora

La hierbaluisa es otra de las hierbas de San Juan fáciles de distinguir. Las hojas son alargadas, de unos 7 centímetros, ásperas y algo pegajosas al tacto.

Su uso más extendido es como infusión para ayudar a la digestión y prevenir los gases. También tiene propiedades antioxidantes, que pueden ayudar a pasar agujetas o calambres despúes de un ejercicio intenso. Su alto nivel de melatonina la hace recomendable también para ayudar a dormir.

«Xesta»

Arbusto de xesta (retama) de gran tamaño / Fernando Losada Rodríguez, CC BY-SA 4.0

Nombre científico: Cytisus scoparius

Es un arbusto de gran tamaño y muy frondoso, con ramas y tallos duros y angulosos que eran ideales para fabricar escobas (de ahí ese scoparius en su nombre científico). Las hojas son escasas y de pequeño tamaño y sus flores abundantes y amarillas.

Aunque se han registrado ciertos usos medicinales antiguos, nuestros ancestros sabían de su toxicidad y la utilizaban con prudencia. En Galicia, su valor viene por cuestiones más prácticas que terapéuticas: además de fabricar escobas, servía también para techar viviendas, curtir pieles o fabricar antorchas.

Hierba de San Juan o hipérico

Detalle de las flores de la 'herba de San Xoán' o hipérico / Pixabay

Nombre científico: Hypericum perforatum

Es la hierba más importante del «cacho», que es como se conoce el «cóctel» de plantes de San Juan. Y es también una de las más difíciles de encontrar, ya que es parecida a otras muchas hierbas «no santas». Además, es delicada, por lo que el clima puede afectar mucho a su floración

Se distingue por sus flores, de un amarillo vivo, con cinco pétalos y numerosos pistilos muy delicados. La flor se parece a la de otras especies con las que puede ser fácil confundirla, pero la clave para identificar el hipérico está en sus hojas, pues si se miran a trasluz pueden verse numerosas perforaciones.

El hipérico tiene infinidad de propiedades: acelera la cicatrización, combate el dolor con sus propiedades analgésicas, ayuda a sobrellevar los trastornos asociados a la menopausia, facilita la digestión y alivia la ansiedad y el estrés.