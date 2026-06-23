Luz verde a los siete millones de euros para impulsar Mar de Santiago

El geodestino Mar de Santiago, la coalición de municipios que crearon Vilanova de Arousa, Valga, Catoira y Pontecesures en torno a sus vínculos con Compostela, ha recibido esta semana la aprobación de su Plan de Actuación integrado (PAI), que prevé el desarrollo de siete proyectos por una inversión total de 7.409.391 euros. De esta cantidad, 4,4 proceden del Fondo Europeo de Desarrolllo Regional (FEDER) y el 40% restante del propio geodestino.

Por municipios, el PAI destinará cerca de 4,4 millones de euros a Valga, más de 1,7 millones a Vilanova, más de 715.000 a Catoira y 600.000 a Pontecesures. Las actuaciones comprenden, entre otros aspectos, la habilitación de varios senderos peatonales y ciclistas, reforma de miradores y espacios públicos, así como la creación del módulo de balneario del futuro centro de talasoterapia vilanovés. La mayor parte de estos proyectos ya se han iniciado y se encuentran en fase de ejecución, como es el caso del centro de talasoterapia.

El proyecto que mayor inversión recibe es la restauración ambiental de la mina de arcilla de Porto Piñeiro para su aprovechamiento multidimensional. La iniciativa contempla la recuperación de zonas degradadas, la restauración y adecuación de sendas peatonales y ciclables, además de la creación de una playa. También se desarrollará una nueva fase del proyecto con la construcción de una piscina y la restauración ambiental de la zona norte de Porto Piñeiro con la creación de sendas que bordean la laguna. La iniciativa pondrá a Valga como ejemplo de recuperación de antiguos espacios industriales y su reconversión en áreas de ocio y esparcimiento.

El centro de talasoterapia es un viejo proyecto de Vilanova que ha comenzado a hacerse realidad con las obras que se están desarrollando en O Terrón. La obra incluye la construcción de una piscina recreativa al aire libre, junto con el equipamiento técnico necesario para su funcionamiento eficiente, minimizando el gasto de agua y energía e integrándose en el entorno. La instalación también va a combinar el uso del agua de mar natural con tratamientos de salud y bienestar, recogiendo la propuesta que, desde hace años, se desarrolla en el municipio alemán de Cuxhaven, hermanado con Vilanova desde hace un cuarto de siglo.

Catoira, mientras tanto, trabaja en la creación de un parque termal en la zona de As Lombas, donde se han localizado aguas mineromedicinales. El proyecto contempla dos fuentes, una de ellas pediluvio, así como la plantación de diversas especies vegetales para completar un espacio de ocio para los vecinos.

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Por último, Pontecesures se ha marcado como objetivo la restauración de la antigua fábrica de Cerámica Celta, que supuso un revulsivo para la economía y la cultura en su tiempo. Fundada en 1926, la fábrica marcó un estilo propio en sus piezas, además de contar con la participación en su diseño de grandes artistas plásticos gallegos de comienzos del siglo XX, como es el caso de Castelao, Asorey, Acuña o Maside entre otros.