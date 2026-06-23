Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menú del súperConcellos libres de eucaliptoCondena Ábalos, Koldo y AldamaFlota de SardinaOperación salida CeltaSueldos Celta FortunaOleada robos
instagramlinkedin

Orgullo LGTBIQ+

A Illa reivindica o cinema como espazo para celebrar a diversidade

Polari e Entrecortiñas alíanse para proxectar o domingo catro historias que exploran cuestións como identidade, pertenza e afectos

Unha das actividades organizadas por Polari o ano pasado.

Unha das actividades organizadas por Polari o ano pasado. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adolfo Gago

A Illa

Dous colectivos da Illa, Polari e o Cineclube Entrecortiñas unen os seus camiños para crear un espazo no que celebrar a diversidade, cuestionar os límites e imaxinar novas formas de habitar o mundo. Con motivo do Día do Orgullo, o primeiro destes colectivos organizou unha proxección especial no Auditorio municipal o vindeiro domingo, a partires das 20.30 horas, que conta coa colaboración do cineclube e do FIC Bueu. Esta alianza entre colectivos nace «coa vontade compartida de promover a cultura, a reflexión e, neste caso, a visibilidade LGTBIQ+»

Así, na sesión que se vai a celebrar no Auditorio achegaranse a catro historias que exploran a identidade, a pertenza, os afectos e a diversidade desde diferentes perspectivas: «Dang wo wnag xiang ni de shi hou» (China, 2022) de Shuli Huang; «Hello Stranger» (Canadá 2024), de Amelie Hardy; «Three» (Estados Unidos, 2024), de Amie Song; e «Habitar» (Galicia, 2023), de Anxos Fazáns, un retrato íntimo de persoas transe non binarias galegas que convida a reflexionar sobre o corpo, o fogar e a construcción dunha identidade.

Noticias relacionadas

Esta actividade é o anticipo do que está preparando Polaris entre o 9 e o 11 de xullo, a IV edición do «Orghullo Mar e Cons», un evento que xa se atopa consolidado no pequeno municipio arousán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identifican al hombre hallado muerto en el puerto de Cambados
  2. Hallan en Fisterra restos del marinero de Cambados desaparecido en el naufragio del «Sin Querer Dos»
  3. Daniel Dorado impulsa una campaña masiva que se hace viral para reclamar la neurorrehabilitación de su padre Agapito
  4. Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia
  5. La Policía de Vilagarcía precinta un local hostelero de Doutor Carús tras hallar droga en una inspección
  6. Un policía local de Vilanova besa el paso de cebra en el que ayudó a cruzar a escolares durante más de 30 años
  7. Una vilagarciana víctima de trata de personas y violencia machista: «Cuando la vida nos rompe hay que convertir las heridas en fuerza»
  8. Gardacostas auxilia en Vilagarcía a un velero y decomisa más pulpo y nécora

Los festivales Son do Mar y Sachaso Rock ofrecen entradas gratuitas y descuentos para los vecinos de Meaño

Los festivales Son do Mar y Sachaso Rock ofrecen entradas gratuitas y descuentos para los vecinos de Meaño

El Festivalle incluye un curso de verano homologado

El Festivalle incluye un curso de verano homologado

Somos denuncia la situación «irregular» de una trabajadora de Servizos Sociais

Somos denuncia la situación «irregular» de una trabajadora de Servizos Sociais

Vilagarcía celebra la diversidad con cine y un espectáculo de calle

Vilagarcía celebra la diversidad con cine y un espectáculo de calle

Vecinos de Bouza de Abaixo denuncian que la calle está impracticable por obras

Vecinos de Bouza de Abaixo denuncian que la calle está impracticable por obras

El Castro Alobre lleva el gallego a la hostelería con 3.000 manteles ilustrados

La causa de Vales contra Durán seguirá la vía penal

La causa de Vales contra Durán seguirá la vía penal

El Ayuntamiento de Vilagarcía adjudica por 48.400 euros la reparación de la pista deportiva de O Piñeiriño

El Ayuntamiento de Vilagarcía adjudica por 48.400 euros la reparación de la pista deportiva de O Piñeiriño
Tracking Pixel Contents