Un herido tras la colisión frontolateral de dos camiones en Vilanoviña (Meis)

Dos camiones han colisionado a la una y media de esta tarde en un tramo recto de la carretera PO-531, que une Vilagarcía de Arousa con Pontevedra, a la altura de lugar de Vilanoviña, en el Concello de Meis.

La colisión frontolateral de los vehículos pesados está provocando considerables retenciones viarias, a pesar de que es posible desviar el tráfico para no interrumpir completamente la circulación.

Parece que el choque se debió a que un camión se incorporó a la calzada desde la carretera de Romai mientras otro circulaba por la vía principal hacia Vilagarcía.

A estas horas está desplegada en el lugar una ambulancia del 061 y desde el servicio de emergencias 112 Galicia dan cuenta de la existencia de una persona herida.

Parece que se trata del conductor de uno de los camiones, quien sangraba profusamente por la cabeza, aunque ninguno de los implicados en el suceso quedó atrapado.

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Al lugar de los hechos también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.