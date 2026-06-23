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Cultura

El Festivalle incluye un curso de verano homologado

La cita formativa, de 20 horas, se celebrará entre el 7 y el 10 de julio en A Pastoriza

Una de las actividades del Festivalle celebradas en Vilanova.

Una de las actividades del Festivalle celebradas en Vilanova. / Iñaki Abella

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Adolfo Gago

Vilanova

Por primera vez, el curso de verano realizado durante el Festivalle estará homologado con 20 horas por el centro de formación y recursos del profesorado de la Xunta. La inscripción, que se puede realizar a través de la web de la Asociación de Amigas de Valle-Inclán, es gratuita y el curso se celebrará entre el 7 y el 10 de julio en la iglesia de A Pastoriza.

En esta V edición del FestiValle el curso de verano tiene como lema «Valle-Inclán en las aulas» y por ello está especialmente dirigido al profesorado de Secundaria y Bachillerato. Los asistentes obtendrán una certificación de 20 horas, incluidas 5 no presenciales, avaladas con una asistencia al 85% de las actividades del programa y con el diseño de una actividad interdisciplinar o situación de aprendizaje relacionada con la vida u obra de Valle-Inclán para cualquier materia de ESO o Bachillerato.

El curso se celebrará de 10.00 a 13.00 horas en la Iglesia de A Pastoriza. Comenzará el martes con una jornada en torno a las experiencias docentes que han llevado a Valle-Inclán a las aulas y la capacidad de adaptación de su obra y su vida al ámbito educativo. Esta cita se cerrará con una visita guiada por la Casa Museo de Valle-Inclán.

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Serán unas jornadas en las que se debatirá sobre la posibilidad de vincular a Valle-Inclán con los centros educativos, se desgranará Tirano Banderas en el año en el que se cumplen 100 años de su publicación, se tratará la importancia e influencia de los espacios físicos en su obra y la relación del autor con el periodismo y otras influencias.

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