Los festivales Son do Mar y Sachaso Rock ofrecen entradas gratuitas y descuentos para los vecinos de Meaño

El Concello de Meaño y la promotora Son do Mar Music han alcanzado un acuerdo de colaboración para facilitar el acceso de los vecinos del municipio a los festivales Son do Mar Festival y Sachaso Rock, dos de las principales citas musicales de este verano en Galicia.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por el alcalde, Carlos Viéitez, y los responsables de la promotora, busca acercar la oferta cultural a los residentes de Meaño, especialmente a aquellos colectivos que pueden encontrar mayores dificultades económicas para asistir a este tipo de eventos.

Según explican ambas partes, el acuerdo nace de la buena sintonía existente entre el Ayuntamiento y la organización de los festivales, así como del apoyo que el Concello presta a la celebración de ambos certámenes en el municipio.

Como resultado de esta colaboración, el próximo sábado, entre las 10.30 y las 12.30 horas, se habilitará una taquilla física en la Oficina de Información Turística de Meaño, situada en la Praza Nova, donde los vecinos podrán adquirir las entradas en condiciones especiales.

Las ventajas estarán reservadas a personas empadronadas o residentes naturales de Meaño y contemplan distintas bonificaciones según la situación de cada solicitante.

Los menores de 17 años podrán acceder gratuitamente a los conciertos, mientras que los jóvenes de entre 18 y 30 años disfrutarán de un descuento del 50 % sobre el precio de cada entrada. Además, las personas desempleadas tendrán acceso gratuito con independencia de su edad.

Para beneficiarse de estas condiciones será imprescindible presentar el DNI original, mientras que las personas en situación de desempleo deberán acreditar su condición mediante la tarjeta oficial vigente del SEPE.

La organización ha precisado que todas las entradas expedidas a través de este sistema serán nominativas e intransferibles, incorporarán el nombre de su titular y serán verificadas en los accesos al recinto. Asimismo, únicamente podrá adquirirse una entrada por persona.

Desde Son do Mar Music destacan que esta iniciativa pretende hacer «la música y los festivales más accesibles para todos los sectores de la sociedad», dentro de su apuesta por una oferta cultural abierta e inclusiva.

Petición del Concello

Por su parte, el Concello de Meaño fue quien planteó a la promotora la posibilidad de desarrollar una acción específica dirigida a los vecinos del municipio.

Los organizadores subrayan que se trata de una medida excepcional, limitada exclusivamente a la jornada del 27 de junio y al horario establecido, sin que esté prevista su ampliación a otras fechas o puntos de venta.

Con esta iniciativa, ambas entidades buscan que la celebración del Son do Mar Festival y del Sachaso Rock tenga también un retorno social directo para la población de Meaño, favoreciendo que un mayor número de vecinos pueda disfrutar de la programación musical.