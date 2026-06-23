Polémica
Esquerda Unida tilda de "sectaria" a la patronal pirotécnica por sus críticas a Vilagarcía
EU exige al Ayuntamiento la convocatoria «urgente» de la comisión para estudiar alternativas a los ruidos de la pirotecnia
Esquerda Unida de Vilagarcía acusa a la asociación patronal de las empresas pirotécnicas de «sectarismo» e «inmovilismo» por cuestionar la creación de una comisión municipal en la que se analizarán diferentes medidas para mejorar la convivencia entre los fuegos artificiales y las personas y animales sensibles al ruido.
Esquerda Unida recuerda que en su moción sí abogaban por prohibir esta práctica, pero que en el pleno no se aprobó finalmente prohibición alguna, sino la creación de un grupo de trabajo «para estudiar alternativas y escuchar a todos los colectivos».
«El auténtico sectarismo consiste en pretender que no se pueda ni debatir sobre medidas para amortiguar el impacto acústico, y descalificar de antemano cualquier propuesta que cuestione el modelo actual», aduce Esquerda Unida. Por ello, la formación carga contra la patronal de las empresas pirotécnicas. «Negarse incluso a participar de ese debate es la mejor muestra de intolerancia cara quien piensa diferente».
La Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP) cargó contra el Ayuntamiento de Vilagarcía al considerar que pretendía limitar esta actividad económica bajo pretextos medioambientales falsos. El Concello respondió en el mismo sentido que Esquerda Unida, que lo acordado en el pleno no era impedir los fuegos artificiales, sino crear una comisión para estudiar alternativas que sirvan para reducir las molestias.
Tras este comunicado, Esquerda Unida exige al Ayuntamiento que convoque «con carácter urgente» la comisión aprobada por el pleno. «No hacerlo sería una demostración de cobardía que no vamos a tolerar», añade la formación. Finalmente, la formación que dirige Juan Fajardo plantea que «es especialmente preocupante que la patronal pretenda convertir un debate sobre convivencia en una confrontación ideológica, porque la protección de las personas más vulnerables no responde a ninguna ideología».
Suscríbete para seguir leyendo
- Identifican al hombre hallado muerto en el puerto de Cambados
- Hallan en Fisterra restos del marinero de Cambados desaparecido en el naufragio del «Sin Querer Dos»
- Daniel Dorado impulsa una campaña masiva que se hace viral para reclamar la neurorrehabilitación de su padre Agapito
- Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia
- La Policía de Vilagarcía precinta un local hostelero de Doutor Carús tras hallar droga en una inspección
- Un policía local de Vilanova besa el paso de cebra en el que ayudó a cruzar a escolares durante más de 30 años
- Una vilagarciana víctima de trata de personas y violencia machista: «Cuando la vida nos rompe hay que convertir las heridas en fuerza»
- Gardacostas auxilia en Vilagarcía a un velero y decomisa más pulpo y nécora