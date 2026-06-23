Esquerda Unida tilda de "sectaria" a la patronal pirotécnica por sus críticas a Vilagarcía

Esquerda Unida de Vilagarcía acusa a la asociación patronal de las empresas pirotécnicas de «sectarismo» e «inmovilismo» por cuestionar la creación de una comisión municipal en la que se analizarán diferentes medidas para mejorar la convivencia entre los fuegos artificiales y las personas y animales sensibles al ruido.

Esquerda Unida recuerda que en su moción sí abogaban por prohibir esta práctica, pero que en el pleno no se aprobó finalmente prohibición alguna, sino la creación de un grupo de trabajo «para estudiar alternativas y escuchar a todos los colectivos».

«El auténtico sectarismo consiste en pretender que no se pueda ni debatir sobre medidas para amortiguar el impacto acústico, y descalificar de antemano cualquier propuesta que cuestione el modelo actual», aduce Esquerda Unida. Por ello, la formación carga contra la patronal de las empresas pirotécnicas. «Negarse incluso a participar de ese debate es la mejor muestra de intolerancia cara quien piensa diferente».

La Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP) cargó contra el Ayuntamiento de Vilagarcía al considerar que pretendía limitar esta actividad económica bajo pretextos medioambientales falsos. El Concello respondió en el mismo sentido que Esquerda Unida, que lo acordado en el pleno no era impedir los fuegos artificiales, sino crear una comisión para estudiar alternativas que sirvan para reducir las molestias.

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Tras este comunicado, Esquerda Unida exige al Ayuntamiento que convoque «con carácter urgente» la comisión aprobada por el pleno. «No hacerlo sería una demostración de cobardía que no vamos a tolerar», añade la formación. Finalmente, la formación que dirige Juan Fajardo plantea que «es especialmente preocupante que la patronal pretenda convertir un debate sobre convivencia en una confrontación ideológica, porque la protección de las personas más vulnerables no responde a ninguna ideología».