Somos denuncia la situación «irregular» de una trabajadora de Servizos Sociais

Somos Ribadumia carga contra el alcalde del municipio, David Castro, al que acusa de mantener en situación «irregular» a una trabajadora del departamento de Servizos Sociais. La formación que dirige Sergio Soutelo se basa en lo ocurrido en el último pleno ce la corporación, al que llevó una moción en la que, entre otras cuestiones, pedía explicaciones por tener a esta auxiliar administrativa apartada de sus funciones.

Somos recuerda que este puesto está designado por la Xunta, que para Concellos como Ribadumia establece un equipo formado por un trabajador social, un educador familiar y un auxiliar, siendo los tres imprescindibles. Sin embargo, continúan desde la formación, en este caso «lo que ocurrió es que el alcalde despidió a esta persona, dejando el hueco vacante y perdiendo la ayuda económica para sufragar los gastos de ese hueco». Sin embargo, la trabajadora recurrió a la justicia, que le dio la razón, catalogando lo ocurrido como un despido nulo, viéndose el Concello obligado a reincorporarla.

Somos asegura que Castro «no le permite volver a su puesto, negándole la ayuda a que necesitan a los profesionales de Servizos Sociais; pero en un intento de puentear a la trabajadora social, Castro ha sacado una segunda plaza, poniendo a esta trabajadora en la casa consistorial, sin puesto de trabajo ni funciones, pero cobrando con fondos municipales».

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Además de irregular, Somos considera esta situación como un problema que «puede traer consecuencias legales» por lo que exigen que se reincorpore a la auxiliar a su puesto de trabajo y se dote al educador familiar de unas condiciones dignas para él y para los vecinos que hacen uso de ese servicio «que no pagan impuestos para ser atendidos en unas condiciones lamentables y denigrantes», además de reclamar que se corrijan las deficiencias que presentan las instalaciones.