Corticata estrena nuevas experiencias en Cortegada y confía en un buen verano

La isla de Cortegada atrae cada año que pasa a más personas. Así quedó de manifiesto en 2025, cuando pasaron por la isla carrilexa 10.588 visitantes, el récord histórico de este enclave del Parque Nacional das Illas Atlánticas, que nunca había superado el umbral de las 10.000 visitas. Es más, en cinco años, se ha duplicado el número de personas que disfrutaron la isla.

Y este año, las expectativas también son buenas. Así lo apuntan al menos algunas de las empresas que operan en la zona, como es el caso de Corticata. «El interés por Cortegada está creciendo», señala Luis Ángel Gómez, uno de los responsables de esta empresa de turismo medioambiental ubicada en Vilagarcía.

«En 2025 ya creció el número de visitantes, y pensamos que en 2026 volverá a hacerlo», añade. Los datos oficiales, que hizo públicos en enero el Parque Nacional das Illas Atlánticas, se refrendan con la actividad de esta empresa, que a día de hoy ya tiene casi completos algunos días del mes de agosto. «Ya empezamos a tener reservas, tanto de agencias como de particulares», continúa Luis Ángel Gómez. «La previsión para este verano es buena».

Desde la empresa señalan que este año ofrecen una serie de experiencias nuevas, con la finalidad de llegar a nuevos públicos, siempre combinadas con la visita clásica a la isla. Así, por ejemplo, han creado un juego de búsqueda del tesoro pensando en las familias con niños pequeños, o una experiencia titulada «Peperetadas», que combina la visita a la isla con una degustación de las premiadas conservas de Los Peperetes.

Otra de las propuestas novedosas de Corticata para este verano es «Turismo del ser», que hacen en colaboración con la agencia Latexos de Turismo, y enfocada hacia el ecoturismo y el bienestar.

Corticata también pretende poner en valor todo el entorno que rodea a la isla, ofreciendo a los visitantes rutas que les permitirán conocer otros recursos paisajísticos e históricos de la zona, como los «Balcones del río Ulla», orientado a los miradores más espectaculares; la Vía Verde do Salnés, que conecta Vilagarcía con Caldas de Reis y Portas a través de un sendero apto para personas de todas las edades; o la Ruta Histórica por Vilagarcía, que incluye visitas a Vista Alegre o el Castro Alobre.

Además, la empresa mantendrá las habituales salidas de observación de aves, flores y mariposas, y también está trabajando en alguna actividad especial con motivo del eclipse solar del 12 de agosto. En julio, además, prevén organizar una salida para realizar una observación de estrellas.

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Entre tanto, el Parque Nacional organiza también una serie de visitas guiadas al archipiélago arousano. Hay un total de 91 plazas pensadas para grupos de 14-15 personas. Bajo el título de «Cortegada, un bosque no medio do mar», se ofrecerán en total ocho visitas -los domingos 12, 19 y 26 de julio; y el 2, 9, 23 y 30 de agosto; así como el jueves 20 de agosto- y el plazo para reservar plaza se cerrará cuatro días antes de la fecha de cada excursión. Se habilitará una lista de espera para cubrir posibles bajas.