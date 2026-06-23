La causa de Vales contra Durán seguirá la vía penal

La titular del Tribunal de Instancia e Instrucción, Plaza número 1 de Vilagarcía, ha rechazado el recurso de reforma presentado por la defensa de Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, en el que se reclamaba la revocación del auto dictado por esta magistrada, en el que acordaba la continuidad de las actuaciones en la querella presentada por María José Vales por la comisión de un presunto delito de injurias y calumnias contra su persona.

La defensa del regidor se aferraba en el recurso de reforma a que no existían indicios de delito, algo en lo que discrepa la magistrada. Esta explica que el recurso se estructura en torno a una interpretación «dirigida a excluir la naturaleza delictiva de los hechos denunciados en la querella». Sin embargo, continúa el auto «a la vista de lo instruido y las diligencias practicadas, la conducta denunciada, de la que se han obtenido indicios que se detallan en la resolución impugnada, no revista naturaleza penal o carácter delictivo». A ello añade que «la testifical que se propuso con la finalidad de corroborar el relato del querellado, no ha confirmado la versión de este». La decisión de la juez todavía puede ser recurrida a través de una apelación por parte de la defensa de Durán.

Todo apunta así, que los presuntos insultos y calumnias proferidas por Gonzalo Durán contra la persona de la socialista María José Vales en la campaña de 2023 acabarán con la celebración de juicio. En ese juicio, la acusación particular ejercida por la vilanovesa pide dos años y siete meses de prisión por la comisión de unas presuntas calumnias. Además, la acusación particular también reclama la inhabilitación para el derecho de sufragio, una multa de más de 21.000 euros y una indemnización, por la vía civil, de 30.000 euros.

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En aquella campaña electoral, Durán aseguró que María José Vales estaba siendo investigada por la Fiscalía por delitos de corrupción durante su etapa al frente de la Fiscalía. Pese a que la socialista se reunió con el Fiscal y este reconoció que su nombre figuraba en una causa por error, Durán no solo no rectificó, sino que se reafirmó en esas acusaciones.