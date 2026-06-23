Educación
El Castro Alobre lleva el gallego a la hostelería con 3.000 manteles ilustrados
El instituto impulsa la undécima edición de la campaña «O galego, o mellor menú», financiada por el Servizo de Normalización Lingüística del Concello
El IES Castro Alobre vuelve a sacar el gallego a la calle a través de la hostelería local. Alumnado y profesorado del centro iniciaron este martes el reparto de los 3.000 manteles individuales de papel que llegarán a distintos establecimientos de Vilagarcía dentro de la campaña «O galego, o mellor menú», una iniciativa que cumple ya once ediciones y que busca fomentar el uso de la lengua entre toda la población.
La propuesta, promovida por el equipo de Dinamización Lingüística del instituto en colaboración con el Servizo de Normalización Lingüística del Concello, fue presentada en un acto en el que participaron la concejala de Cultura, Sonia Outón, docentes y estudiantes del centro.
Los manteles están ilustrados con los trabajos ganadores del concurso convocado por el instituto. Las autoras son Irene Cortés Maceiras, Alba Baños Bouzas y Xiana Serantes Núñez, alumnas de 2º de Bacharelato, e Izel Díaz Seijo, de 1º de Bacharelato. El cartel anunciador corresponde a Iago Nogueira Novoa, de 2º de ESO.
Outón destacó la importancia de mantener en el tiempo iniciativas que promuevan el uso del gallego y agradeció «el buen trabajo que realiza el Castro Alobre». También valoró que la campaña llegue a espacios «donde está la gente», como la hostelería y el comercio, uniendo lengua, creatividad y arte.
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