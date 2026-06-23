A Carreira de Leo ya prepara a sus futuros participantes

Carreira de Leo es uno de los eventos solidarios más multitudinarios de la comarca de O Salnés gracias, sobre todo, a la implicación de clubs, grupos y amistades que comparten la misma forma de entender el deporte que la organización: correr para sumar.

Es por ello que, en 2026 vuelven a organizar las Quedadas de Leo, una serie de encuentros que tienen un doble objetivo, el de seguir haciendo comunidad entre corredores y dar visibilidad a la carrera y a las causas con las que colabora.

La primera de esas quedadas se va a celebrar en Portonovo el próximo domingo, mientras que en Meis tendrá lugar el día 18 de julio, junto con el atleta Pablo Otero. Las siguientes etapas serán en Cambados (6 de agosto) y Pontevedra (17 de septiembre) lugares en los que contarán con el respaldo de clubs como el Atletismo Cambados, el Brunch Run o la Sociedade Gimnástica de Pontevedra entre otros.

Noticias relacionadas

Este año, A Carreira de Leo pone el foco en dos enfermedades raras a través de su colaboración con la Asociación contra el síndrome CTNNB1 y con la Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Ambas entidades se repartirán al 50% los fondos que se recauden en la carrera y en la andaina que se celebre en octubre en el municipio de Meis. Explican desde la organización que «detrás de estos nombres hay familias y niños que conviven cada día con realidades poco cnocidas y que necesitan del apoyo y d ela visibilidad de toda la sociedad».