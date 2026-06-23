Buscan propietarios de terrenos no declarados en la reestructuración parcelaria de San Miguel de Valga

El proceso de reestructuración parcelaria que se está desarrollando en la parroquia de San Miguel, en el municipio de Valga, avanza hacia una nueva fase con la apertura del período de información pública de las bases. Así se trasladó en una reunión celebrada en la Casa da Cultura, en la que participaron propietarios de terrenos de los lugares de Martores, Vilares, Laceiras y Raxoi, junto a representantes de la Consellería do Medio Rural, del Concello y de la empresa Enseros, encargada de la ejecución de los trabajos técnicos.

Durante la sesión se informó de que ya han concluido los trabajos de investigación de la propiedad y de clasificación de los terrenos, un paso previo a la aprobación oficial de las bases de la reestructuración. Ahora se inicia la denominada Encuesta de Bases, en la que cada propietario recibirá por correo un documento con la relación de las parcelas declaradas, incluyendo los datos de superficie y clasificación.

Los afectados podrán consultar también los planos en el local social de Vilares, en la casa consistorial y en la página web de la Consellería do Medio Rural. En caso de detectar errores, omisiones o cualquier dato que deba ser corregido, dispondrán del plazo comprendido entre el 15 de julio y el 14 de agosto para presentar alegaciones, bien a través del Registro de la Xunta de Galicia, del propio Concello o mediante la sede electrónica de la administración autonómica.

Asistentes a la reunión sobre la parcelaria. / FdV

Para facilitar este trámite, personal técnico de Enseros ofrecerá atención presencial en el local social de Vilares los días 16, 20, 21 y 22 de julio, en horario de mañana y tarde, además del día 17 únicamente en horario matinal. Asimismo, los propietarios podrán resolver sus dudas a través de varios teléfonos de atención habilitados por la empresa.

Llamamiento para localizar propietarios

Uno de los aspectos que más preocupación generó durante la reunión fue el elevado número de parcelas cuyos titulares todavía no han sido identificados. Según explicó la jefa del Servicio de Infraestructuras Agrarias, María José Pérez, aproximadamente el 20 % de las parcelas, que representan en torno al 15 % de la superficie total incluida en la reestructuración, no han sido declaradas.

Ante esta situación, Pérez hizo un llamamiento a la colaboración vecinal para localizar a los propietarios de estos terrenos, recordando que el plano con las fincas pendientes de identificar también puede consultarse en los puntos habilitados para la exposición pública.

Una vez aprobadas las bases de la reestructuración parcelaria, el proceso continuará con la elaboración del plan de usos del suelo y el diseño de una nueva red de caminos. El objetivo será aprovechar al máximo las pistas existentes, mejorándolas para facilitar la movilidad y el acceso a las explotaciones, antes de proceder a la adjudicación de las nuevas parcelas resultantes.

Una vista de la parroquia de San Miguel. / Noé Parga

Durante la reunión también se dio a conocer una iniciativa impulsada por el Servicio de Infraestructuras Agrarias de Pontevedra destinada a facilitar la gestión de los terrenos incluidos en la reestructuración.

Se trata de una lista en la que pueden inscribirse personas interesadas en comprar, vender, permutar, arrendar o ceder el uso de parcelas afectadas por el proceso.

Para formar parte de este registro será necesario presentar una solicitud de adhesión que autorice a la Administración autonómica a actuar como intermediaria entre las partes, con el fin de favorecer acuerdos que contribuyan a una gestión más eficiente del territorio una vez concluya la reordenación parcelaria.