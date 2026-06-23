El Ayuntamiento de Vilagarcía adjudica por 48.400 euros la reparación de la pista deportiva de O Piñeiriño

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha adjudicado el arreglo de la pista deportiva de O Piñeiriño a la empresa Garocaprim por un importe de 48.400 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas, a contar a partir de la firma del contrato.

La intervención se centra en el pavimento de la zona deportiva situada junto al parque infantil, que se encuentra muy deteriorado con roturas, grietas y desniveles que dificultan su utilización y suponen riesgo de tropiezos y caídas para los usuarios.

El Ayuntamiento explica que la actuación se realizará de forma externa, ya que el servicio de Medio Ambiente, encargado del mantenimiento de las instalaciones de los parques y áreas naturales, carece de la maquinaria necesaria para acometerla.

De hecho, los trabajos a realizar consistirán en el picado del suelo de hormigón. El material extraído se triturará y aprovechará como relleno para el nivelado de la superficie. El producto sobrante debe trasladarse a un vertedero o centro de tratamiento autorizados. Una vez alisado el terreno, se echará una capa de hormigón y se realizarán los cortes necesarios para crear juntas de dilatación que impidan el levantamiento de la pavimentación debido al efecto expansivo del calor, añade Ravella en un comunicado.

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«El arreglo de la cancha deportiva es una más de las actuaciones que el Ayuntamiento lleva ejecutado en OPiñeiriño en los últimos años para mejorar los servicios de esta importante zona del municipio y la calidad de vida de sus habitantes» argumenta el Concello. Unas veces a través de actuaciones promovidas de oficio por la administración local, como la mejora de accesibilidad en aceras, la humanización de la calle Camilo José Cela, o el ensanche de la calle Fontecarmoa, y otras, como en este caso, recogiendo las peticiones de los vecinos.