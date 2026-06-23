Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menú del súperConcellos libres de eucaliptoCondena Ábalos, Koldo y AldamaFlota de SardinaOperación salida CeltaSueldos Celta FortunaOleada robos
instagramlinkedin

Servicios públicos

El Ayuntamiento de Vilagarcía adjudica por 48.400 euros la reparación de la pista deportiva de O Piñeiriño

El pavimento de la cancha está deteriorado y presenta grietas y desniveles

El concejal de Medio Ambiente, Diego García, segundo por la izquierda.

El concejal de Medio Ambiente, Diego García, segundo por la izquierda. / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A.M.

Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha adjudicado el arreglo de la pista deportiva de O Piñeiriño a la empresa Garocaprim por un importe de 48.400 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas, a contar a partir de la firma del contrato.

La intervención se centra en el pavimento de la zona deportiva situada junto al parque infantil, que se encuentra muy deteriorado con roturas, grietas y desniveles que dificultan su utilización y suponen riesgo de tropiezos y caídas para los usuarios.

El Ayuntamiento explica que la actuación se realizará de forma externa, ya que el servicio de Medio Ambiente, encargado del mantenimiento de las instalaciones de los parques y áreas naturales, carece de la maquinaria necesaria para acometerla.

De hecho, los trabajos a realizar consistirán en el picado del suelo de hormigón. El material extraído se triturará y aprovechará como relleno para el nivelado de la superficie. El producto sobrante debe trasladarse a un vertedero o centro de tratamiento autorizados. Una vez alisado el terreno, se echará una capa de hormigón y se realizarán los cortes necesarios para crear juntas de dilatación que impidan el levantamiento de la pavimentación debido al efecto expansivo del calor, añade Ravella en un comunicado.

Noticias relacionadas

«El arreglo de la cancha deportiva es una más de las actuaciones que el Ayuntamiento lleva ejecutado en OPiñeiriño en los últimos años para mejorar los servicios de esta importante zona del municipio y la calidad de vida de sus habitantes» argumenta el Concello. Unas veces a través de actuaciones promovidas de oficio por la administración local, como la mejora de accesibilidad en aceras, la humanización de la calle Camilo José Cela, o el ensanche de la calle Fontecarmoa, y otras, como en este caso, recogiendo las peticiones de los vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identifican al hombre hallado muerto en el puerto de Cambados
  2. Hallan en Fisterra restos del marinero de Cambados desaparecido en el naufragio del «Sin Querer Dos»
  3. Daniel Dorado impulsa una campaña masiva que se hace viral para reclamar la neurorrehabilitación de su padre Agapito
  4. Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su mejillón en Galicia
  5. La Policía de Vilagarcía precinta un local hostelero de Doutor Carús tras hallar droga en una inspección
  6. Un policía local de Vilanova besa el paso de cebra en el que ayudó a cruzar a escolares durante más de 30 años
  7. Una vilagarciana víctima de trata de personas y violencia machista: «Cuando la vida nos rompe hay que convertir las heridas en fuerza»
  8. Gardacostas auxilia en Vilagarcía a un velero y decomisa más pulpo y nécora

Corticata estrena nuevas experiencias en Cortegada y confía en un buen verano

Corticata estrena nuevas experiencias en Cortegada y confía en un buen verano

Los festivales Son do Mar y Sachaso Rock ofrecen entradas gratuitas y descuentos para los vecinos de Meaño

Los festivales Son do Mar y Sachaso Rock ofrecen entradas gratuitas y descuentos para los vecinos de Meaño

El Festivalle incluye un curso de verano homologado

El Festivalle incluye un curso de verano homologado

Somos denuncia la situación «irregular» de una trabajadora de Servizos Sociais

Somos denuncia la situación «irregular» de una trabajadora de Servizos Sociais

Vilagarcía celebra la diversidad con cine y un espectáculo de calle

Vilagarcía celebra la diversidad con cine y un espectáculo de calle

Vecinos de Bouza de Abaixo denuncian que la calle está impracticable por obras

Vecinos de Bouza de Abaixo denuncian que la calle está impracticable por obras

El Castro Alobre lleva el gallego a la hostelería con 3.000 manteles ilustrados

La causa de Vales contra Durán seguirá la vía penal

La causa de Vales contra Durán seguirá la vía penal
Tracking Pixel Contents