El vilagarciano Eduardo Abad abandera en el Congreso el debate sobre la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España), el vilagarciano Eduardo Abad, protagonizó en el Congreso de los Diputados una jornada de trabajo centrada en el futuro del trabajo autónomo en España, en la que presentó la propuesta de reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo cuando se cumplen casi dos décadas de la aprobación de la normativa que regula la actividad del colectivo.

Como máximo representante de UPTA España y portavoz de miles de trabajadores autónomos de todo el país, Abad encabezó el acto parlamentario «20 años después: reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo», celebrado en la Sala Constitucional de la Cámara Baja con la participación de representantes institucionales, organizaciones del sector y miembros de los distintos grupos parlamentarios.

Durante su intervención, el presidente de UPTA expuso las principales líneas de una propuesta destinada a modernizar la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, adaptándola a los profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales registrados en los últimos veinte años.

Diego Doval

La iniciativa presentada por UPTA plantea una actualización integral del marco normativo que regula la actividad de los trabajadores por cuenta propia, con especial atención al fortalecimiento de sus derechos profesionales y colectivos, la mejora de la protección social y la adaptación de la legislación a las nuevas formas de empleo vinculadas a la economía digital.

Asimismo, la organización propone medidas para incrementar la seguridad jurídica del colectivo, favorecer el relevo generacional y facilitar la continuidad de miles de pequeños negocios que constituyen una parte esencial del tejido económico español.

Diego Doval

Tras la exposición de Eduardo Abad, la responsable institucional de UPTA España, Inés Mazuela, profundizó en los aspectos jurídicos y sociales de la propuesta, dando paso posteriormente a un diálogo con representantes de los distintos grupos parlamentarios presentes en la jornada.

La celebración de este encuentro en el Congreso supone un nuevo paso en la estrategia de UPTA para impulsar una reforma consensuada del Estatuto del Trabajo Autónomo, una norma aprobada en 2007 que, según la organización, necesita adaptarse a la realidad actual de un colectivo que ha experimentado importantes transformaciones en las dos últimas décadas.

Desde la presidencia de UPTA España, Eduardo Abad defendió la necesidad de abrir un proceso de actualización legislativa que responda a las nuevas demandas de los profesionales por cuenta propia y garantice un marco más justo, moderno y adaptado a los desafíos del mercado laboral.

Con esta iniciativa, el vilagarciano Eduardo Abad vuelve a situarse al frente de la defensa de los intereses de los trabajadores autónomos de España, liderando desde el Congreso de los Diputados el debate sobre una de las reformas más relevantes para el colectivo en los próximos años.