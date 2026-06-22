Cultura
Vilagarcía despide la primavera con música para todos los gustos y edades
Vilagarcía vivió este domingo una intensa jornada musical con propuestas para públicos muy diferentes y escenarios repartidos por la ciudad. La Festa da Música llevó la animación a la plaza de la II República, donde Nydia y D’Vuelta reunieron canto, baile y coreografías con la participación de unas 120 personas, sumándose así a la celebración internacional del 21 de junio. En Vilaxoán, el ciclo Ágora Vermú! puso el broche a su edición con el concierto matutino de Amaramar en la plaza Rafael Pazos, entre sonidos indie, sensibilidad marinera y ambiente festivo. La programación se completó por la tarde en el Auditorio con el Bambú Ensemble dentro del Clasclás, que volvió a colgar el cartel de entradas agotadas.
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