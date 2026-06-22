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El ro-ro cumple un año en Vilagarcía y supera las 320.000 toneladas movidas

El Puerto arousano es el quinto de toda España que más ha crecido en lo que va de 2026

El «Belgia Seaways», atracado en Vilagarcía.

El «Belgia Seaways», atracado en Vilagarcía. / Noe Parga

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Anxo Martínez

Vilagarcía

El Puerto de Vilagarcía estrenaba a finales de mayo de 2025 su primera línea ro-ro. Un año después, el barco «Belgia Seaways» ha transportado desde entonces casi 322.000 toneladas de mercancías de carga rodada.

El impacto del ro-ro en las estadísticas del Puerto arousano es enorme, y de hecho las 151.700 toneladas movidas en lo que va de 2026 suponen el 22,5 por ciento del total de mercancías que pasaron por los muelles de Vilagarcía desde el 1 de enero.

El ro-ro llegó a Vilagarcía de la mano de la consignataria local P & J Carrasco y de las empresas internacionales DFDS e Hydro. La llamada «Ruta Ibérica» consta de un viaje semanal entre Vilagarcía y Róterdam (Países Bajos), que sale de Arousa los martes.

Empezó a funcionar a finales de mayo de 2025, y movió ese mes una cantidad testimonial de 4.800 toneladas. A final de año ya sumaban 170.000 toneladas. En lo que respecta a este 2026, durante el pasado mes de mayo, el «Belgia Seaways» transportó 30.300 toneladas de mercancías, y desde el 1 de enero suman ya 151.672, de modo que cuando se cumplan los siete primeros meses de este ejercicio se superarán con creces las cifras de los siete últimos meses de 2025.

Buen año para el Puerto

En líneas generales, está siendo un buen año para el Puerto de Vilagarcía. Hasta el 31 de mayo se movieron desde Arousa 670.600 toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 11,2 por ciento con respecto a los cinco primeros meses de 2025.

Hay que tener en cuenta que este año no empezó bien para los tráficos marítimos, debido en parte a la guerra en Irán. De hecho, en el conjunto de España las cifras cayeron los primeros meses. Sin embargo, 2026 está siendo un buen año en Vilagarcía.

De los 28 Puertos de Interés General que hay en España, el de Vilagarcía es el quinto que más crece porcentualmente con respecto a 2025, y el segundo de Galicia, solo superado por el de Ferrol. Por tipos de mercancías, este año hay menos transportes de graneles líquidos (un 24,4 por ciento menos), pero ha crecido el de graneles sólidos (20,7 por ciento) y los tráficos a través de contenedores (un 33 por ciento más).

Una nota negativa es que en lo que va de año no ha llegado a Vilagarcía ni un solo crucero, cuando el año pasado habían sido dos, moviendo entre ambos unos 260 pasajeros.

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Por volumen de mercancías, el Puerto de Vilagarcía es el segundo más pequeño de los 28 de Interés General de España, solo mayor que el de Melilla.

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