Tolerancia y diversidad
Ribadumia pone el broche a la Ruada das Gotas con zumba, música y tortillas
La Ruada das Gotas tocó a su fin en Ribadumia después de dos días de intensa actividad y participación. La programación de la jornada de este domingo incluyó una exitosa exhibición de zumba dirigida por Bruno Hermida, que reunió a numerosas participantes procedentes de distintos concellos de la comarca. Otro de los actos más esperados fue el ya tradicional concurso de tortillas, una cita consolidada dentro de la programación festiva.
En esta edición participaron once elaboraciones repartidas en dos categorías: Tradicional y Original. El jurado estuvo formado por el alcalde de Ribadumia, David Castro; el periodista Daniel García Fernández, de Canal Rías Baixas; y representantes de las comisiones de fiestas de Lois, Leiro y Barrantes. Las ganadoras fueron Rebeca Cambos Villar, con la tortilla más original, y Teresa Abuín, autora de la mejor tortilla tradicional.
La noche del sábado también dejó momentos para el recuerdo. Sin ir más lejos la actuación del grupo El Nido, llegados desde Burgos y que mostraron una energía absoluta y una implicación máxima con la causa.
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