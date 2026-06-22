El PP reclama en el Congreso ayudas extraordinarias para el marisqueo gallego

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de España la puesta en marcha de medidas extraordinarias de apoyo al marisqueo gallego, así como el impulso de una estrategia científico-técnica que permita identificar las causas de la grave crisis productiva que atraviesa el sector.

La iniciativa ha sido presentada por la totalidad de los diputados populares gallegos en la Cámara Baja y fue dada a conocer por los diputados Rosa Quintana, Irene Garrido y Juan Bayón, acompañados por la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

Durante la presentación, Rosa Quintana defendió la necesidad de que el Ejecutivo central se implique de forma activa en la búsqueda de soluciones para un colectivo que, según señaló, lleva años desarrollando su actividad bajo criterios de sostenibilidad y que atraviesa una situación especialmente complicada.

La diputada reconoció las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia para tratar de paliar los efectos de la crisis del marisqueo, pero consideró imprescindible que el Gobierno de España asuma también su responsabilidad. «No basta con afirmar que el marisqueo es competencia de la comunidad autónoma. La gestión lo es, pero los problemas derivados del cambio climático y de las alteraciones que se están produciendo en toda la costa española requieren una respuesta coordinada desde el Estado», afirmó.

Reclaman un plan científico coordinado

Los populares defienden la necesidad de reforzar la investigación científica mediante la coordinación entre organismos estatales y autonómicos para determinar con rigor las causas del descenso de la producción y de la elevada mortalidad del marisco registrada en las rías gallegas.

Los representantes conservadores, en Vigo. / FdV

En este sentido, proponen aprovechar los recursos científicos existentes, como el Instituto Español de Oceanografía, con sede en Vigo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidade de Vigo, con el objetivo de desarrollar una estrategia conjunta que permita conocer el origen de la crisis y adoptar medidas eficaces.

La proposición también solicita que el Gobierno articule, en colaboración con la Xunta de Galicia y con el propio sector, un paquete de ayudas sociales y económicas extraordinarias destinado a los profesionales del marisqueo, muchos de los cuales llevan meses con ingresos mínimos mientras continúan afrontando cuotas y otros costes fijos.

Un sector estratégico para Galicia

El Partido Popular sostiene que la situación del marisqueo trasciende el ámbito autonómico, al estar condicionada por factores como el cambio climático, las alteraciones oceanográficas, la contaminación, la pérdida de productividad de las rías o la falta de conocimiento científico actualizado sobre las causas de la elevada mortalidad del recurso.

Así comenzó otra preocupante y desconsoladora campaña para el libre marisqueo en Arousa. / Noé Parga

La formación considera que el Ejecutivo central no puede permanecer al margen de una problemática que amenaza la continuidad de una actividad considerada estratégica para Galicia y para el conjunto del litoral español.

Según los populares, el marisqueo constituye un pilar económico, social y cultural del litoral gallego, del que dependen miles de familias de forma directa e indirecta. Además de generar empleo y riqueza, desempeña un papel fundamental en la fijación de población y en el mantenimiento del tejido social de numerosas localidades costeras.

Preocupación por la caída de la producción

El PP recuerda que durante los últimos años, y con especial intensidad en los últimos meses, numerosas zonas marisqueras de Galicia han registrado un acusado descenso de la producción y episodios de elevada mortandad del marisco, una situación agravada tras los temporales y fenómenos meteorológicos extremos del pasado invierno, que alteraron la salinidad y el equilibrio ecológico de las rías.

Ante este escenario, los populares consideran que todas las administraciones deben colaborar para garantizar el futuro del sector y evitar el deterioro irreversible de una actividad que califican de esencial para la economía y la identidad del litoral gallego.