El PP de Pontecesures denuncia un nuevo retraso en las obras de la calle Carlos Maside y exige explicaciones

El grupo municipal del Partido Popular de Pontecesures denuncia que las obras de «Reordenación Funcional y Material de la calle Carlos Maside» acumulan ya una tercera prórroga, pese a que el proyecto debería haber finalizado hace meses.

Los populares critican que el gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Maite Tocino, continúa sin ofrecer una fecha concreta para la conclusión de una actuación que, aseguran, está generando importantes molestias entre vecinos y comerciantes.

La actuación, considerada una de las inversiones más relevantes impulsadas por el ejecutivo local durante este año, cuenta con un presupuesto de 435.000 euros, financiados íntegramente por la Diputación de Pontevedra. El proyecto salió a licitación en septiembre del pasado año con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Sin embargo, transcurrido ese periodo, las obras siguen sin concluir.

Desde el PP sostienen que cada nueva ampliación del plazo supone prolongar los problemas para los residentes y los negocios de la zona, que llevan meses conviviendo con cortes de acceso, ruido, polvo y las dificultades propias de una obra todavía inacabada en una de las calles más transitadas del municipio.

Críticas a la planificación

El portavoz del grupo popular, Juan Manuel Vidal Seage, considera que el gobierno municipal ha ido modificando las explicaciones sobre los retrasos conforme avanzaban las obras.

Según recuerda, inicialmente se atribuyeron al mal tiempo, posteriormente a problemas de coordinación con la compañía eléctrica para el soterramiento de las líneas y, más tarde, a la presencia de agua procedente de regatos y a la existencia de canalizaciones superpuestas en el subsuelo.

A juicio del dirigente popular, resulta especialmente llamativo que el propio proyecto descartase la necesidad de realizar un estudio geotécnico previo, una herramienta técnica que, según señala, habría permitido detectar con antelación circunstancias como la presencia de agua en el terreno. En este sentido, sostiene que los problemas que ahora se presentan como imprevistos podían haberse previsto durante la redacción del proyecto.

Asimismo, Vidal Seage cuestiona la planificación temporal de la actuación, al considerar poco acertado iniciar unas obras con zanjas y trabajos de pavimentación en pleno invierno y fijar un plazo de ejecución de solo cuatro meses.

«No es un caso aislado»

El Partido Popular sostiene que este retraso forma parte de un patrón que, a su juicio, afecta a distintas actuaciones impulsadas por el gobierno municipal. La formación considera que la acumulación de prórrogas refleja una deficiente planificación y reprocha al ejecutivo local que continúe justificando las demoras con circunstancias que, según afirma, eran previsibles.

«Los vecinos de la calle Carlos Maside llevan meses esperando que esta obra termine. Maite Tocino debe dejar de acumular prórrogas y empezar a dar respuestas», afirmó el portavoz popular, quien reclama al gobierno local mayor transparencia sobre el estado de la actuación y un calendario claro para su finalización.