La pirotecnia gallega carga contra el Ayuntamiento de Vilagarcía por considerar que pretende limitar su actividad

El sector pirotécnico de Galicia, representado por la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP), denuncia la «deriva restrictiva y arbitraria» aplicada según ellos por diversos ayuntamientos gallegos a través de acuerdos municipales para prohibir o limitar el uso de fuegos artificiales en las fiestas populares. La asociación carga contra los Ayuntamientos de Vilagarcía de Arousa y Padrón, a los que acusa a «populismo ambiental».

«El populismo, la cobardía política y la demagogia ambiental no pueden servir de coartada para impedir el ejercicio de una actividad legal y que forma parte del acervo cultural de nuestra comunidad», manifiesta la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos en un comunicado, que advierte de que «emprenderá acciones legales y exigirá compensaciones económicas subsidiarias por daños patrimoniales contra todos aquellos que cancelen de forma unilateral contratos en vigor o alienten e inviten públicamente a no contratar pirotecnia basándose en motivos ideológicos, populistas, discriminatorios y que vulneran, entre otros, el derecho fundamental al trabajo, en lugar de aplicar la normativa vigente en la materia».

En el último pleno de Vilagarcía se debatió una moción de Esquerda Unida, que proponía una serie de medidas para reducir el uso de fuegos artificiales en las fiestas populares. Finalmente, se acordó crear una comisión de trabajo para estudiar el tipo de medidas a poner en práctica, pero sin concretar todavía ninguna.

El sector aduce que se realizan hasta 10.000 disparos pirotécnicos anuales, sin que hayan provocado ningún gran incendio forestal

Al conocer las quejas de la asociación de pirotecnias, el Ayuntamiento de Vilagarcía emitió un comunicado en el que aclaró que lo aprobado en el pleno «en ningún caso tenían como razón poner fin a la actividad, mucho menos perjudicar a un sector». «El espíritu de lo acordado es que se iban a buscar las medidas oportunas para hacer compatible la actividad (bombas de palenque, baterías y tracas) con el cuidado de los colectivos más sensibles (personas con autismo o algún tipo de discapacidad) y también de los animales», explica el Concello en una nota.

Postura de las empresas

La asociación denuncia que las medidas que están adoptando determinados ayuntamientos, «bajo pretextos supuestamente medioambientales y de bienestar social, están atacando un sector histórico y un pilar de la cultura gallega». AGIP enmarca estas medidas «en un populismo estético, barato y carente de fundamento, que obedece a presiones políticas de colectivos ecologistas y animalistas, utilizando la pirotecnia como una falsa cortina de humo».

La principal asociación que representa al sector pirotécnico de Galicia reitera que las medidas de veto o limitación de uso de fuegos artificiales «son de una hipocresía intolerable» porque «alientan la prohibición de espectáculos de escasa duración, anunciados y perfectamente localizados y que no generan riesgo real, con la única finalidad de buscar un reconocimiento mediático y transmitir una imagen de supuesta responsabilidad, mientras tienen abandonado el rural y los montes sin limpiar».

En Vilagarcía se celebra en agosto el Combate Naval, uno de los mejores espectáculos pirotécnicos de Galicia

Sobre el riesgo de incendios, la asociación plantea que el sector profesional quema pólvora en Galicia en más de 10.000 disparos anuales y «la realidad del monte gallego es terca frente al relato prohibicionista de determinadas administraciones locales», argumenta AGIP, que destaca que el repaso de las estadísticas oficiales de la Consellería del Medio Rural y las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente, «deja claro que la incidencia de la pirotecnia en los incendios forestales es prácticamente nula».

Según la asociación, en el último gran año negro forestal (2025), donde Galicia sufrió la quema de 118.966 hectáreas, las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta ratificaron que entre el setenta y el ochenta por ciento de los incendios fueron intencionados y criminales. El impacto de la pirotecnia profesional y reglamentada fue de un 0,0 por ciento absoluto. «En toda la historia de las estadísticas forestales de Galicia no consta ni un solo gran incendio provocado por pirotecnia profesional y, cuando ocurre algún incidente, en la práctica totalidad de los casos se trata de conatos que no superan la barrera de una hectárea», apunta AGIP.

El sector pirotécnico se refirió también al argumento del cuidado de las personas con sensibilidad al ruido y de los animales. «El argumento del ruido y las molestias a personas sensibles o animales para prohibir los espectáculos pirotécnicos es un insulto a la inteligencia y un doble rasero intolerable». Y explica esta afirmación: «Un espectáculo pirotécnico profesional tiene una duración escasa, de no más de diez o quince minutos; y se celebra en un día, hora y lugar perfectamente acotados e informados con semanas de antelación». «Esos mismos ayuntamientos que prohíben los cohetes, mantienen verbenas populares, conciertos y atracciones de feria que emiten elevadísimos niveles de ruido durante cinco o seis horas seguidas, principalmente en horario nocturno y de madrugada, y a lo largo de varios días consecutivos».

Postura del Concello

El Concello de Vilagarcía aclara en su nota que no tiene afán prohibitivo, sino de mejorar la convivencia. «Lo que se acordó en el pleno es crear una comisión de trabajo para estudiar el tipo de medidas a poner en práctica, organismo al que cualquiera puede llevar propuestas, incluso la asociación de profesionales de la pirotecnia, con el objetivo de mejorar la convivencia».

«En la sesión se habló, por ejemplo, de la posibilidad de mejorar la información sobre días y horarios a los que se lanzaban bombas para que no cojan a nadie desprevenido y puedan adoptar las medidas oportunas con las personas sensibles o las mascotas», añade la administración local.

Noticias relacionadas

Desde Vilagarcía se aclara también que esta controversia no afecta al Combate Naval, «que es un evento tradicional e identificativo de Vilagarcía». Se celebra a finales de las fiestas de San Roque, en agosto, y es uno de los mejores espectáculos pirotécnicos de Galicia.