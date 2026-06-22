O Piñeiriño prende la gran noche de San Xoán con El Combo Dominicano

Vilagarcía volverá a iluminarse este martes con una de las noches más esperadas del calendario popular. El Concello ha autorizado un total de 345 hogueras para la celebración de San Xoán, una cifra que confirma la fuerza de una tradición que se mantiene viva en barrios, parroquias, playas y espacios comunitarios del municipio. Son quince permisos más que el año pasado, a los que se suman nueve autorizaciones concedidas a establecimientos hosteleros para la realización de parrillas en espacios públicos.

Entre todas las celebraciones previstas, una de las que volverá a concentrar mayor ambiente será la del barrio de O Piñeiriño, que ha preparado una programación de gran formato con entrada gratuita, sardinada popular, hoguera y música en directo. El gran reclamo será la presencia de El Combo Dominicano, una de las orquestas con mayor tirón en las verbenas gallegas, que actuará en el San Juan Festival 2026 en el lugar popularmente conocido como As Pistas.

El recinto abrirá sus puertas a las 21.30 horas, coincidiendo con el inicio de la sardinada gratuita de 200 kilos. La organización cerrará el espacio para controlar los accesos e impedir la entrada de alcohol de fuera y de recipientes de cristal, una medida pensada para reforzar la seguridad en una noche de gran afluencia. La colaboración de Protección Civil será, como en años anteriores, clave para garantizar el correcto desarrollo de la celebración y del encendido de la gran hoguera.

La actuación de El Combo Dominicano comenzará a las 22.30 horas y se prolongará hasta la medianoche. A las 00.00 horas se realizará una pausa de unos quince minutos para proceder al encendido de la hoguera, uno de los momentos centrales de la noche. Después, a partir de las 00.15 horas, la orquesta regresará al escenario para continuar la verbena hasta la 1.30 horas. La fiesta tendrá continuidad posteriormente en otro escenario con una sesión dj en la que participarán hasta tres profesionales.

Cartel del evento en As Pistas. / FdV

La celebración de O Piñeiriño forma parte de un dispositivo más amplio que se extenderá por todo el municipio. El Concello destaca que todas las parroquias tendrán, en mayor o menor medida, hogueras autorizadas durante la noche del 23 de junio. En el caso de las playas, todos los permisos concedidos corresponden al arenal de A Concha-Compostela, donde se autorizaron 27 cachadas.

También figuran entre las citas colectivas más destacadas las organizadas por la asociación O Souto de Rubiáns y por el grupo San Roque, en la zona de As Carolinas. Además, buena parte de los solicitantes pidieron autorización tanto para San Xoán como para San Pedro, aunque el Concello recuerda que finalmente suelen ser muchas menos las hogueras que se acaban encendiendo en esta segunda fecha. En total, 326 solicitudes de fuegos y ocho de parrillas hosteleras recogían ambas jornadas.

El dispositivo municipal no se limita a la tramitación de permisos. El Departamento de Señalización trabaja ya en las reservas de espacio previstas en A Laxe, Bamio y O Piñeiriño con motivo de las celebraciones. En estas zonas quedará prohibido estacionar en las calles afectadas desde primera hora de mañana martes, con el objetivo de facilitar el montaje, garantizar la seguridad y permitir el paso de los servicios de emergencia en caso de necesidad.

El Concello recuerda que la autorización no exime del cumplimiento de las normas de seguridad recogidas en el bando informativo publicado en la web municipal. La Policía Local y los efectivos de Emerxencias revisarán las hogueras para comprobar que se ajustan a los requisitos establecidos. En caso de detectar riesgos, estarán habilitados para impedir su encendido.

Noticias relacionadas

La noche de San Xoán volverá así a combinar tradición, convivencia y control preventivo. Vilagarcía mantiene el pulso de una celebración profundamente arraigada, pero lo hace bajo un marco de seguridad que busca evitar incidentes en una jornada especialmente concurrida. Y en ese mapa festivo, O Piñeiriño se prepara para volver a ser uno de los grandes puntos de encuentro, con fuego, sardinas y música hasta bien entrada la madrugada.