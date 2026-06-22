Moraña, Portas y Valga forman a 20 desempleados en carpintería y trabajos forestales

El II Obradoiro Dual de Emprego Ulla-Umia ya está en marcha. El programa, promovido conjuntamente por los Ayuntamientos de Moraña, Portas y Valga, permitirá formar durante los próximos nueve meses a un total de 20 personas desempleadas en las especialidades de carpintería y trabajos forestales gracias a una inversión de la Xunta de Galicia de más de 450.000 euros.

La presentación oficial tuvo lugar en Moraña con la participación del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández; los alcaldes de Moraña, José Luis «Sito» Gómez; de Portas, Ricardo Martínez; y de Valga, José María Bello Maneiro, además del equipo docente y del alumnado que participa en esta nueva edición del programa.

Durante el acto, el delegado territorial destacó la apuesta del Gobierno gallego por los programas mixtos de empleo y formación, que permiten a las personas desempleadas adquirir experiencia profesional mientras reciben una formación acreditada.

«Estos programas representan una de las herramientas más eficaces para mejorar la empleabilidad, ya que combinan aprendizaje, experiencia laboral y una oportunidad de empleo durante el propio proceso formativo», señaló Pablo Fernández.

Formación remunerada y certificado profesional

El taller de empleo tendrá una duración de nueve meses, periodo durante el cual los 20 alumnos-trabajadores combinarán la formación teórica con prácticas remuneradas que les permitirán obtener una cualificación profesional para facilitar su incorporación al mercado laboral.

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, destacó que tanto la carpintería como los trabajos forestales son oficios que actualmente presentan una elevada demanda de profesionales cualificados, por lo que animó a los participantes a aprovechar esta oportunidad formativa.

Tanto los representantes de la Xunta como los alcaldes de los tres municipios coincidieron en pedir a los alumnos responsabilidad y compromiso para responder al importante esfuerzo económico realizado por las administraciones públicas.

Actuaciones de utilidad pública en los tres municipios

Además de la formación en el aula, el alumnado desarrollará distintos trabajos de interés general en Moraña, Portas y Valga.

En la especialidad de carpintería se llevarán a cabo labores de conservación y construcción de elementos de madera en parques, reparación de pavimentos, fabricación de mobiliario urbano, como papeleras y cubre contenedores, así como la reposición de vallados.

Un momento de la presentación. / FdV

Por su parte, los alumnos de la especialidad forestal realizarán trabajos de limpieza, mantenimiento y poda en senderos, además de actuaciones de recuperación y acondicionamiento de antiguas rutas en los tres municipios.

La directora del Obradoiro, María Carmen Vidal, dio la bienvenida al alumnado y les pidió la misma «implicación y entusiasmo» con la que el equipo docente afronta esta nueva edición del proyecto.

Durante su intervención, Pablo Fernández recordó que la Xunta ha concedido este año un total de 24 talleres de empleo en la provincia de Pontevedra, con una inversión cercana a los 11 millones de euros. Estos programas permitirán formar a más de 450 personas desempleadas, combinando formación especializada y experiencia laboral mediante la ejecución de obras y servicios de utilidad pública.