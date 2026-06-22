La Mancomunidade refuerza en China la promoción exterior de O Salnés

La Mancomunidade do Salnés iniciará el próximo 24 de junio una misión institucional y turística en China con el objetivo de reforzar la presencia de la comarca en mercados internacionales y avanzar en la desestacionalización del destino. La delegación regresará el 1 de julio tras una agenda de trabajo centrada en la cooperación turística, el intercambio institucional y el fortalecimiento de las relaciones ya abiertas con el mercado chino.

El viaje contará con financiación parcial del Gobierno de China, dentro de sus acciones de promoción, y se plantea como una misión estratégica de turismo China-España. La Mancomunidade estará acompañada por los principales touroperadores de O Salnés y por representantes del Clúster Turismo de Galicia, en una apuesta por la colaboración público-privada como herramienta para transformar los contactos institucionales en oportunidades comerciales.

La agenda incluirá encuentros con autoridades y representantes del ámbito turístico y cultural en diferentes puntos de la provincia de Zhejiang, entre ellos Qingtian, Lishui y Hangzhou. Están previstas reuniones oficiales con el Condado de Qingtian, foros de cooperación turística y cultural entre China y España, encuentros técnicos con entidades vinculadas a la comunidad china en el exterior y sesiones de balance para estudiar nuevas vías de colaboración.

O Salnés acudirá a esta misión con una oferta basada en la autenticidad, la calidad y la diversidad del destino: el vino Albariño, la gastronomía vinculada al mar, las rías, las villas históricas, el Camino de Santiago, el patrimonio cultural, la naturaleza y la hospitalidad de la comarca. La presencia de touroperadores permitirá, además, conocer de primera mano el territorio chino y trabajar en el diseño de nuevas rutas, experiencias y productos turísticos.

El presidente de la Mancomunidad, David Castro, destacó que la misión «tiene un valor estratégico para la comarca, porque nos permite reforzar unas relaciones institucionales y turísticas que ya existen y que han dado buenos resultados». Castro subrayó que China es «un mercado muy importante para avanzar en la desestacionalización, abrir nuevas oportunidades para nuestros touroperadores y consolidar a O Salnés como un destino internacional de calidad».

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El presidente incidió también en que el viaje «no es una acción aislada», sino un paso más dentro de una línea de trabajo continuada, basada en la confianza con los operadores turísticos y en la voluntad de mantener una relación estable con China. La Mancomunidade confía en que esta misión permita cuidar los vínculos ya construidos, generar nuevas sinergias y reforzar un modelo turístico más diversificado, internacionalizado y menos dependiente de la temporada alta.