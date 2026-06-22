Luis Arosa pide coordinación para agilizar la salida de las playas

A Illa afronta el verano con previsiones turísticas de alta ocupación y con la movilidad como uno de los principales retos para garantizar la convivencia entre residentes y visitantes. El Concello espera una nueva temporada de fuerte afluencia y considera que el plan municipal de tráfico volverá a ser una herramienta clave para evitar situaciones de masificación en los momentos de mayor presión.

El alcalde, Luis Arosa, defiende que el dispositivo aplicado en los últimos años tiene una validez «más que comprobada» para ordenar la circulación en un municipio que multiplica su población durante los meses estivales. «Desde mayo, debido a las buenas temperaturas, ya estamos recibiendo a muchos visitantes. No se puede ocultar que es ahora, a partir de julio, cuando como mínimo triplicaremos la presencia habitual diaria en A Illa, pero entendemos que estamos preparados, contando siempre con el civismo de todos», señaló.

En cuanto a las entradas al municipio, Arosa considera que «no suele haber problema». La mayor preocupación se sitúa en las salidas de las playas, especialmente al final de la jornada, cuando se concentran los desplazamientos y aumentan las tensiones sobre la red viaria. En este punto, el regidor insiste en la necesidad de que los semáforos de A Pantrigueira, ya en el término municipal de Vilanova, ayuden a favorecer una circulación más fluida en las horas de mayor densidad de vehículos.

El alcalde entiende que alcanzar un acuerdo en este sentido «sería lo más conveniente para todos», aunque admite que cualquier medida debe tener en cuenta también a los vecinos de San Miguel y de Vilanova que necesitan acceder a la carretera general. «Entiendo que podrían tener más dificultad, pero hay muchos caminos que se pueden utilizar en esas horas concretas del día para que los perjuicios sean los menos posibles para todos», apuntó.

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El Concello reforzará además la vigilancia durante la temporada estival. La Policía Local de A Illa contará con tres agentes más, hasta alcanzar un total de seis efectivos, un refuerzo que se mantendrá hasta diciembre. El objetivo es ordenar la movilidad, acompañar el aumento de población y responder con mayor eficacia a las necesidades de un verano que se prevé especialmente intenso.