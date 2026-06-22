Emgrobes impulsa una nueva edición de «Come, compra, ama O Grove», con 1.500 euros en premios directos

La asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), pone en marcha una nueva edición de la campaña «Come, compra, ama O Grove», que busca incentivar el consumo en el comercio y la hostelería local durante el inicio de la temporada estival.

Financiada por la Xunta de Galicia, permanecerá activa hasta julio, con la participación de más de 90 establecimientos asociados.

La mecánica de la campaña permitirá a los clientes que realicen compras o consuman en los establecimientos participantes recibir boletos con un código alfanumérico. Estos deberán registrarse en la página web www.ccadetendas.com, donde los participantes conocerán de forma inmediata si han resultado premiados.

En total, se repartirán 1.500 euros en vales de compra y consumo, con premios directos de 50 y 100 euros. Los ganadores podrán canjear sus premios con el boleto premiado y el correo electrónico de confirmación, o recoger posteriormente los vales en el establecimiento donde obtuvieron el premio para utilizarlos en cualquiera de los negocios asociados a Emgrobes.

Además de los sorteos, la campaña incluye diversas actividades de dinamización comercial. A la actuación de Arroba de Viño se sumará la animación musical del conocido dj Luis, de Discoteca Master, junto con propuestas dirigidas al público infantil, como talleres y tatuajes temporales.

Desde Emgrobes destacan que esta iniciativa pretende generar sinergias entre todos los sectores que integran la asociación, ya que los premios podrán gastarse indistintamente en comercios, establecimientos de servicios o locales de hostelería adheridos a la campaña.

El principal objetivo, por tanto, es reforzar el comercio de proximidad y premiar la fidelidad de los consumidores, animando tanto a vecinos como a visitantes a realizar sus compras y disfrutar de la oferta gastronómica y comercial de O Grove.

Con esta quinta edición de «Come, compra, ama O Grove», la asociación vuelve a reivindicar el potencial del tejido empresarial local y lanza un mensaje claro: consumir en la villa no solo beneficia a la economía del municipio, sino que también ofrece la oportunidad de obtener premios para seguir disfrutando de todo lo que O Grove tiene que ofrecer.